‘Officiële afbeeldingen Motorola Moto G100 verschijnen online’

Op gelekte afbeeldingen is de Motorola Moto G100 in vol ornaat te zien. Eerder verschenen de specificaties van het toestel online. Bekijk de renders hier.

Bekijk de Motorola Moto G100-afbeeldingen

De website TechnikNews heeft de officiële afbeeldingen van de vermeende Motorola Moto G100 online gezet. De smartphone lekte de afgelopen weken al veelvuldig uit en nu weten we precies hoe de telefoon eruit komt te zien. De verwachting is dat Motorola de Moto G100 binnenkort aankondigt, al weten we nog niet precies wanneer.

De officiële renders tonen dat de Moto G100 een typisch Motorola-design heeft. Het scherm vult bijna de hele voorkant en heeft linksboven twee gaatjes voor de dubbele selfiecamera. Op de achterkant zitten drie camera’s, waarbij de hoofdcamera een resolutie van 64 megapixel heeft. Volgens TechnikNews is er ook een 16 megapixel-groothoeklens en 2 megapixel-dieptesensor aanwezig.

De beelden laten ook zien dat de Motorola Moto G100 in twee kleuren (wit/zilver en blauw). De vingerafdrukscanner zit niet op de achterkant, maar aan de zijkant in de aan/uit-knop. De verwachting is dat de telefoon op Android 11 draait, net als de Moto G30 die eerder werd aangekondigd. Deze smartphone is minder krachtig dan de G100 en volgende maand verkrijgbaar in Nederland.

Specificaties van de Motorola Moto G100

De afgelopen weken zijn de meeste specificaties van de Motorola Moto G100 gelekt. Zo is duidelijk dat het toestel beschikt over een snelle Snapdragon 870-processor, met 6 of 8GB aan werkgeheugen en 128GB of 256GB aan opslagruimte. De accu zou 5000 mAh groot zijn en snelladen ondersteunen met maximaal 20 Watt. Daardoor zit de batterij rap weer vol.

Een belangrijke feature van de Moto G100 is de hoge 90Hz-ververssnelheid van het scherm, dat 6,7 inch groot zou zijn. Omdat het display 90 keer per seconde wordt vernieuwd, ogen beelden vloeiender en voelt de telefoon sneller aan. Het scherm zou ook een full-hd-resolutie hebben.

Het is nog onduidelijk wanneer de Motorola Moto G100 wordt aangekondigd en wat ‘ie gaat kosten. Geruchten spreken over een adviesprijs van 400 tot 500 euro.

