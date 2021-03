Motorola heeft de Moto G100 officieel aangekondigd. De high-end smartphone beschikt over erg goede specifcaties, 5G-ondersteuning en verbeterde camera’s. We praten je bij over alle specificaties en features.

Lees verder na de advertentie.

Motorola Moto G100 officieel: high-end smartphone

Na veel geruchten is de Motorola Moto G100 officieel onthuld. De Moto G100 is in tegenstelling tot veel andere Motorola-toestellen een high-end smartphone met indrukwekkende specificaties en een hoger prijskaartje. De Moto G100 kost 499 euro en ligt medio mei in de Nederlands winkels. Veel andere Moto-telefoons kosten vaak niet meer dan 300 euro. De onlangs verschenen Moto G30 kost zelfs slechts 179 euro.

De Motorola Moto G100 beschikt over een Snapdragon 870-processor, de opvolger van de Snapdragon 865 Plus-chip die vorig jaar in dure Android-toestellen zat. De 870 is erg krachtig en beschikt bovendien over 5G-ondersteuning, waardoor de Moto G100 overweg kan met het nieuwe mobiele netwerk. De telefoon heeft ook veel werkgeheugen (8GB) en opslagruimte (128GB).

6,7 inch-scherm met full-hd-resolutie en 90Hz

Hdr10-ondersteuning voor mooiere beelden en 21:9-ratio

Snapdragon 870, 8GB RAM, 128GB opslagruimte (uitbreidbaar)

Drie camera’s achterop: 64 + 16 + 2 megapixel

Twee selfiecamera’s: een normale en een groothoeklens

Standaard 5G-ondersteuning aanwezig

Waterafstotende behuizing, koptelefoonaansluiting en usb-c-poort

5000 mAh-accu met snelladen (20 Watt)

Draait op bijna kale versie van Android 11

Het scherm van de Moto G100 is 6,7 inch groot en heeft een resolutie van 2520 bij 1080 pixels. Belangrijk is de 90Hz-ondersteuning, waardoor animaties en beelden veel vloeiender ogen. Dat merk je vooral als je gaat scrollen, een ondersteunende game speelt of snel tussen apps wisselt. Het scherm heeft ook hdr10-ondersteuning, waardoor kleuren en belichting realistischer op het display worden weergegeven. Dit is fijn wanneer je bijvoorbeeld Netflix op de telefoon kijkt.

De Motorola Moto G100 heeft een grote accu van 5000 mAh, waardoor je ook met intensief gebruik makkelijk het einde van de dag moet halen. De telefoon kan snel opladen met maximaal 20 Watt, maar draadloos opladen ontbreekt. De smartphone draait op Android 11 en krijgt volgens Motorola minstens één grote update (naar Android 12) en regelmatig beveiligingsupdates. Het is onduidelijk of het bedrijf in de toekomst ook een Android 13-update uitbrengt.

Audio Zoom en camera’s

Op de achterkant van de nieuwe Motorola-telefoon zitten drie camera’s. Het gaat om een hoofdcamera van 64 megapixel, die pixels samenvoegt om mooiere foto’s af te leveren. Ook aanwezig is een 16 megapixel-groothoeklens voor wijdere foto’s, wat handig is als je bijvoorbeeld een landschap wil fotograferen. Een 2 megapixel-dieptesensor helpt bij het maken van portretfoto’s met een fraai scherptediepte-effect.

Opvallend is dat de Moto G100 twee selfiecamera’s heeft, die in twee gaatjes in het scherm zitten. Er is een ‘normale’ 16 megapixel-frontcamera, maar ook een 8 megapixel-groothoeklens om meer op beeld te zetten. Dat is handig als je bijvoorbeeld een selfie met meerdere mensen wil maken. Het is ook mogelijk om met de camera’s aan de voor- en achterkant tegelijk een video op te nemen.

Verder beschikt de Motorola Moto G100 over ‘Audio Zoom’, een functie die je misschien kent van andere Android-smartphones. De telefoon heeft meerdere microfoons waarmee je op een audiobron kan ‘inzoomen’. Dat is bijvoorbeeld handig tijdens een concert waar veel omgevingsgeluid is. Door op het scherm op de artiest te zoomen, wordt omgevingsgeluid automatisch weggefilterd.

Ready For

Motorola introduceert ook ‘Ready For’, een platform om smartphones aan te sluiten op grote schermen. Middels een hdmi-kabeltje, dat standaard bij de Moto G100 wordt meegeleverd, kun je de telefoon koppelen aan een monitor of televisie. De smartphone wordt daarmee een soort dock, waarna je de hardware van het toestel kan gebruiken om te gamen, foto’s te bewerken of aan documenten te werken.

Daarnaast kun je met Ready For videobellen, door de G100 om te draaien en de camera’s aan de achterkant te gebruiken. Dit is handig, want de 64 megapixel-hoofdcamera is beter dan de selfiecamera’s voorop. Daardoor ben je scherper in beeld en ben je ook goed zichtbaar als het binnen donkerder is.

Motorola Moto G100 prijs en release

De Motorola Moto G100 heeft een adviesprijs van 499 euro en verschijnt in verschillende kleuren. De release vindt medio mei plaats in Nederland. Houd Android Planet in de gaten voor nieuws rondom de release. Dat kan via de website, onze officiële app en de dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief.