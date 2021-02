‘Motorola Moto G100 met nieuwe Snapdragon 870 verschijnt online’

Motorola lijkt te werken aan de Moto G100, een krachtige smartphone die onder andere beschikt over de Snapdragon 870-processor. De G100 is eerder in China aangekondigd als de Motorola Edge S.

Lees verder na de advertentie.

‘Motorola Moto G100 verschijnt online’

De Motorola Moto G100 is opgedoken in de database van website Geekbench, met de codenaam ‘Nio’. Opvallend is dat de Motorola Edge S, een smartphone die vorige maand in China werd aangekondigd, ook deze codenaam heeft. Dit zou erop duiden dat de Edge S wereldwijd als de G100 wordt uitgebracht en mogelijk ook in de Benelux verschijnt.

De Moto G100 beschikt over een Snapdragon 870-chip. Dit is de opvolger van de Snapdragon 865 Plus-processor die in high-end smartphones van vorig jaar zat. Qua prestaties zit de 870 tussen de Snapdragon 865-Plus en Snapdragon 888 in, waarbij de 888 de snelste mobiele processor van dit moment is. De Moto G100 zou verder 8GB werkgeheugen hebben en draaien op Android 11.

Als de Motorola Moto G100 daadwerkelijk een gerebrande versie van de Edge S is, dan weten we over welke specificaties de smartphone nog meer beschikt. Het scherm is 6,7 inch groot en heeft een resolutie van 2520 bij 1080 pixels. In het scherm zitten linksboven twee gaatjes voor de dubbele selfiecamera. Het gaat om een normale frontcamera van 16 megapixel, en eentje met een 8 megapixel-groothoeklens.

Ook heeft de Moto G100 een viervoudige camera op de achterkant, vingerafdrukscanner in de zijkant (verwerkt in de aan/uit-knop), forse 5000 mAh-accu met ondersteuning voor snelladen en een koptelefoonaansluiting. Het scherm ondersteunt 90Hz, waardoor animaties vloeiender worden getoond en de Motorola-telefoon sneller aanvoelt.

Motorola G30



Het is onduidelijk wanneer de Moto G100 wordt aangekondigd. Motorola introduceerde onlangs de Moto G30, een betaalbare smartphone die in april in de Nederlandse winkels ligt voor 179 euro. Dit toestel heeft een groot scherm van 6,5 inch, ook met 90Hz-ondersteuning. De resolutie is met 1600 bij 720 pixels wel laag en de Snapdragon 662-processor is minder snel.

Wel is de Moto G30 voorzien van vier camera’s achterop, een grote accu, vingerafdrukscanner op de achterkant en 128GB aan opslagruimte. Net als de Motorola Edge S draait ‘ie op de meest recente versie van Android: Android 11. Wil je meer weten? Lees verder over de aankondiging van de Moto G30 en check ook onze vergelijking van de Motorola Moto G30 en Moto G9-telefoons.

Het laatste nieuws over Motorola: