‘Motorola toont high-end Moto G100 in korte teaser’

In een onlangs verschenen teaser deelt Motorola meer over het ontwerp van het aankomende vlaggenschip, die waarschijnlijk de Moto G100 gaat heten. Daarnaast bevestigt het voorproefje ook de aanwezigheid van een Snapdragon 870-processor onder de motorkap.

‘Motorola deelt Moto G100 teaser’

In januari kondigde Motorola al de eerste telefoon met de Snapdragon 870-processor aan. Onder de naam Motorola Edge S verschijnt dit toestel enkel in China. Nu lijkt het er meer en meer op dat ditzelfde toestel, onder een andere naam, ook in de rest van de wereld verschijnt.

In een officiële teaser deelt Motorola meer van het ontwerp van het aankomende vlaggenschip. Hoewel de video de naam van het toestel nog niet bevestigt, toont het wel de telefoon vanuit iedere hoek. Hieruit blijkt dat het ontwerp vrijwel identiek is aan dat van de Edge S. Dit zou erop kunnen duiden dat de Edge S wereldwijd als de G100 wordt uitgebracht en mogelijk ook in de Benelux verschijnt.

Het is niet de eerste keer dat de vergelijking tussen de Edge S en Moto G100 wordt gemaakt. Zo bleek al eerder in de database van website Geekbench dat beide toestellen de codenaam ‘Nio’ hebben.

Naast het ontwerp bevestigt de officiële video van Motorola ook de aanwezigheid van een Snapdragon 870-chipset onder de motorkap. Hiermee is de vergelijking tussen de Edge S en het wereldwijde toestel compleet. Qua prestaties zit de 870 tussen de Snapdragon 865-Plus en Snapdragon 888 in, waarbij de 888 de snelste mobiele processor van dit moment is.

Motorola Moto G100 specificaties

Als de Motorola Moto G100 inderdaad een gerebrande versie van de Edge S is, dan weten we al meer over de specificaties. Het scherm van de Edge S is 6,7 inch en heeft een resolutie van 2520 bij 1080 pixels. Linksboven in het scherm zitten twee gaatjes voor de dubbele selfiecamera: een normale frontcamera van 16 megapixel, en eentje met een 8 megapixel-groothoeklens.

Ook heeft de Edge S – en mogelijk ook de Moto G100 – een forse 5000 mAh-accu met ondersteuning voor snelladen, een vingerafdrukscanner in de zijkant (verwerkt in de aan/uit-knop) en een viervoudige camera op de achterkant.

