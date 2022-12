Gerucht: Motorola werkt aan spotgoedkope Moto G13

Motorola werkt volgens geruchten aan de zeer betaalbare Moto G13. Op welke markten het toestel uitkomt en wanneer is echter nog de vraag.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Motorola Moto G13 komt eraan’

Motorola komt binnenkort met de betaalbare Moto G13. Dat blijkt uit informatie van een Thaise keuringsinstantie. Specificaties over het model zijn nog niet naar buiten gebracht, afgezien van het feit dat het gaat om een 4G-model. Het toestel wordt gepositoneerd tussen de huidige Motorola Moto G10 en Moto G20.

Zodoende weten we ook wat over de geschatte prijs van de aankomende Moto-smartphone. De G20 heeft namelijk een adviesprijs van 149 euro en we gaan dus uit van een prijs van enkele tientjes lager. Voor dat geld krijg je natuurlijk een instapmodel. We gaan uit van een display rond de 6,5 inch met een hd-resolutie. Hoe vaak de pixels verversen is nog de vraag, misschien 60 of zelfs 90 keer per seconde.

De krachtbron is een nog onbekende processor van MediaTek of Unisoc en ook over het werk- of opslaggeheugen is nog niks bekends. De Moto G20 moet het doen met 4GB RAM en 64GB opslag. Dat toestel is ook uitgerust met een 5000 mAh-accu, vier camera’s op de achterkant waaronder een 48 megapixel-exemplaar en kwam op de markt met Android 11. Gezien de Moto G13 nog op de markt moet komen, gaan we uit dat het toestel direct draait op het nieuwe Android 13.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Motorola is van alle markten thuis

Naast instappers biedt Motorola ook veel toestellen aan in het middensegment. Benieuwd naar het hele assortiment, check dan de speciale Motorola-pagina van Android Planet. Heb je wat meer budget te besteden, dan maak je een prima keuze met de huidige Moto G72, G100 of Motorola Moto G200.

Ben je echt op zoek naar het beste van het beste van de Amerikaanse fabrikant? Dan is de Motorola Edge-serie de beste keuze, waarbij de Motorola Edge 30 Ultra het huidige topmodel is. Onze ervaringen check je in de Motorola Edge 30 Ultra review.

Meer recent nieuws over Motorola