Motorola brengt goedkope Moto G14 uit in Nederland voor 149 euro

Motorola brengt binnenkort de Moto G14 uit in Nederland, zo maakt het bedrijf bekend. De betaalbare smartphone heeft een adviesprijs van slechts 149 euro.

Motorola Moto G14 naar Nederland

Onlangs onthulde Motorola de Moto G14 in het buitenland en nu is duidelijk dat de smartphone ook naar Nederland komt. Het toestel volgt de Moto G13 op en is vanaf 14 augustus verkrijgbaar voor 149 euro. De telefoon verschijnt in vier kleuren: blauw, zwart/grijs, lila en beige.

De lila en beige uitvoering hebben een achterkant van veganistisch leer, waardoor de Moto G14 anders aanvoelt dan de meeste toestellen in deze prijsklasse. De behuizing is spatwaterbestendig, maar niet waterdicht. Het is echter geen probleem om de Moto G14 te gebruiken als het buiten regent.

De Motorola Moto G14 in vogelvlucht:

6,5 inch-scherm, full-hd-resolutie (2400 bij 1080 pixels)

Octacore-processor, 4GB RAM en 128GB opslag

50 megapixel-hoofdcamera, 8 megapixel-selfiecamera

5000 mAh-accu met 15 Watt-snelladen

Draait uit de doos op Android 13

Koptelefoonaansluiting, stereospeakers

Het scherm van de Motorola Moto G14 is 6,5 inch groot en heeft een full-hd-resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Dat laatste is opvallend, want de meeste budgettelefoons moeten het met een eenvoudig hd-display doen. Dit is een duidelijk pluspunt van de Moto G14, omdat beelden simpelweg veel scherper ogen.

Onder de motorkap zit een octacore-processor van fabrikant Unisoc. De zogeheten Tiger T616-chip is geen snelheidsmonster, maar draait de meeste apps wel prima. Verder beschikt de Motorola-telefoon over 4GB aan werkgeheugen en maximaal 128GB aan opslagruimte. Het is mogelijk om de opslag verder uit te breiden met een micro-sd-kaartje.

Snelladen, drie camera’s en meer

De Motorola Moto G14 is voorzien van een forse 5000 mAh-accu, die lang mee moet gaan. Waarschijnlijk haal je het einde van de dag met gemak en kunnen lichte gebruikers twee dagen met de batterij doen. Snelladen is mogelijk, al gaat dit met maximaal 15 Watt. De benodigde snellader wordt overigens niet meegeleverd en moet je los aanschaffen.

Voor het maken van foto’s gebruik je de 50 megapixel-hoofdcamera achterop. Die perst pixels samen, zodat plaatjes uiteindelijk scherper en helderder zijn. Ook aanwezig is een simpele 2 megapixel-macrocamera voor close-ups en een 8 megapixel-frontcamera, die je gebruikt voor selfies en videogesprekken.

Tot slot is de Moto G14 voorzien van een koptelefoonaansluiting, stereospeakers en een vingerafdrukscanner aan de zijkant. De telefoon draait op Android 13 en krijgt vermoedelijk één grote Android-upgrade naar Android-versie 14. Motorola rolt doorgaans drie jaar lang beveiligingspatches uit naar Moto G-toestellen.

