Motorola presenteert spotgoedkope telefoon met 50 megapixel-camera

Na weken van geruchten is ‘ie dan eindelijk gepresenteerd, de gloednieuwe Motorola Moto G14. Het budgettoestel is nu officieel aangekondigd voor India, maar we denken dat ‘ie ook naar Nederland komt.

Motorola Moto G14 officieel voor 110 euro

Daar is ‘ie dan, Motorola heeft de Moto G14 eindelijk officieel gepresenteerd, nadat er eerder al flink wat geruchten over verschenen. Het toestel is vooralsnog alleen beschikbaar in India, maar we denken dat ‘ie later ook op andere contitenten te koop is.

Het is de opvolger van de betaalbare Moto G13 (die hier wel verkrijgbaar is) en hij beschikt over enkele upgrades. Zo bevat het display een hogere resolutie en is de gebruikte processor net iets sneller. Het scherm van de G13 was 6,5 inch groot en had een schamele resolutie van 1600 bij 720 pixels. Er is gekozen voor hetzelfde formaat bij de Moto G14, maar het scherm bevat nu wel een fijne en scherpere full hd+-resolutie.

De frontcamera is geplaatst in het gecentreerde gaatje in het scherm. Er is minimaal 4GB RAM aanwezig en 128GB interne opslag, maar er zijn ook versies te koop met meer werk- en opslaggeheugen. De processor komt van fabrikant Unisoc en het betreft de T616, wat nog steeds geen krachtpatser is. Social media-feeds checken, WhatsAppen of wat internetten is echter geen probleem.

Hoofdcamera van 50 megapixel

Natuurlijk zeggen megapixels zeker niet alles, maar de hoofdcamera van de Moto G14 beschikt wel over een 50 megapixel-sensor. Voor de foto’s worden vier pixels samengeknepen, zodat er plaatjes uitrollen van 12,5 megapixel, dat wordt pixel binning genoemd.

Een tweede camera op de achterzijde gebruik je voor close-ups, maar met een resolutie van 2 megapixel wordt dat nooit veel soeps. De frontcamera schiet trouwens plaatjes van 8 megapixel.

Op de zijkant is de fysieke vingerafdrukscanner aanwezig, verwerkt in de aan-/uitknop. Er is plek voor een geheugenkaartje en het toestel bevat stereospeakers. Ook is er een koptelefoonaansluiting aanwezig en kan het toestel tegen wat spatwater dankzij de IP52-certificering. De accu heeft een capaciteit van 5000 mAh en opladen gaat met maximaal 20 Watt.

Het toestel komt op de markt met Android 13 en krijgt slechts een grote update, die naar Android 14. Ook drie jaar aan beveiligingsupdates worden uitgerold. Omgerekend kost het instapmodel slechts 110 euro in India. Of en wanneer we de smartphone ook gaan zien in Europa is nog de vraag, maar lijkt wel waarschijnlijk. De Moto G13 werd in januari dit jaar gepresenteerd en had een adviesprijs van 179 euro. Inmiddels pik je ‘m op voor flink wat minder: € 129,-

