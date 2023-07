‘Motorola Moto G14 gelekt: plaatjes van spotgoedkope telefoon’

De volgende Motorola-smartphone die op de planning staat, is de betaalbare Moto G14. Dat blijkt uit officiële renders en specificaties die nu zijn gelekt. Check de beelden hier.

Bekijk de Motorola Moto G14-renders

De website The Tech Outlook, die vaker informatie deelt over onaangekondigde Motorola-smartphones, heeft nu afbeeldingen van de Moto G14 gedeeld. Die laten het design van de budgetsmartphone zien, terwijl ook enkele specificaties nu bekend zijn. De smartphone verschijnt in een viertal kleuren: blauw, zwart, goud en roze.

Het design doet verder denken aan eerdere Motorola-telefoons. De behuizing heeft platte zijkanten en een rechthoekig camera-eiland achterop. In het eiland zit naar verluidt een 50 megapixel-hoofdcamera, maar het is onduidelijk over welke camera’s de Moto G14 nog meer beschikt. Wel zien we dat de selfiecamera in een klein gat in het scherm zit.

Verder heeft de Motorola Moto G14 een ‘ouderwetse’ koptelefoonaansluiting. Hierdoor is het mogelijk om via een kabeltje je koptelefoon of oordopjes aan te sluiten. Aan de rechterzijkant bevinden zich de volumeknoppen en aan/uit-knop. In laatstgenoemde zit hoogstwaarschijnlijk de vingerafdrukscanner verwerkt om het toestel veilig te ontgrendelen.

Grote accu en genoeg opslagruimte

De afbeeldingen verklappen ook enkele specificaties van de Moto G14. Zo krijgt de telefoon een octacore-processor, al weten we niet om welke het precies gaat. Vermoedelijk is het er eentje van fabrikant MediaTek. Ook is de nieuwe budgetsmartphone voorzien van een 5000 mAh-accu, Android 13 en 128GB aan opslagruimte.

Het is onduidelijk wanneer Motorola de Moto G14 precies aankondigt. Ook de prijs is onduidelijk. De voorganger van het toestel, de Moto G13, is begin dit jaar uitgebracht met een adviesprijs van 179 euro. Mogelijk is de G14 ongeveer even duur.

