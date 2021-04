Motorola blijft nieuwe smartphones aankondigen en komt nu met de Moto G20, een budgettoestel. De telefoon valt op door het vloeiende 90Hz-scherm, grote accu en vier camera’s op de achterkant. Check hier de specificaties, release en prijs.

Motorola Moto G20 officieel aangekondigd

De Moto G20 is de nieuwste budgetsmartphone van Motorola, die binnenkort in de winkels ligt met een adviesprijs van 149 euro. Daarmee behoort de G20 tot de goedkoopste Android-telefoons van dit moment. De Moto G20 is een paar tientjes goedkoper dan de Moto G30, die eerder in Nederland werd uitgebracht voor 179 euro. De G20 beschikt over minder krachtige hardware.

Onder de motorkap zit een bescheiden Unisoc T700-processor en dus geen chip van Qualcomm of MediaTek. Wel heeft de Motorola Moto G20 4GB aan werkgeheugen en 64GB aan opslagruimte. Dat laatste kun je uitbreiden met een micro-sd-geheugenkaartje tot maximaal 1 terabyte. De smartphone draait op een vrijwel kale versie van Android 11 en krijgt waarschijnlijk één grote Android-update.

De belangrijkste Motorola Moto G20-specs op een rij:

Scherm van 6,5 inch met hd-resolutie (1600 bij 720 pixels)

90Hz-ververssnelheid zorgt voor vloeiende beelden

Vier camera’s achterop: 48 + 8 + 2 + megapixel

5000 mAh-accu gaat twee dagen mee

Octacore-processor en uitbreidbare opslag

Draait op Android 11 met MyUX-software

Een belangrijke feature van de Moto G20 is het 90Hz-scherm, dat door de hogere ververssnelheid vloeiende beelden toont. Dit kennen we van de Moto G30 en duurdere Moto G100. Het scherm is 6,5 inch, heeft een druppel-notch aan de bovenkant voor de selfiecamera en de hd-resolutie is relatief laag. Dat het display minder scherp is, is overigens wel gunstig voor de accuduur en prestaties.

Grote accu en vijf camera’s

Over de accuduur gesproken: de batterij heeft een hoge capaciteit van 5000 mAh en dat is volgens Motorola genoeg voor twee volle dagen zonder opladen. Ook heeft de Moto G20 een koptelefoonaansluiting voor bedrade headsets, spatwaterbestendige behuizing en Google Assistent-knop.

Tot slot zitten op de achterkant vier camera’s. De 48 megapixel-hoofdcamera combineert pixels om mooiere foto’s af te leveren. Ook aanwezig is een groothoeklens om meer op beeld te zetten, macrocamera voor kiekjes van heel dichtbij en een dieptesensor die zorgt voor een scherptediepte-effect bij portretfoto’s. Selfies maak je met de 13 megapixel-frontcamera.

Motorola Moto G20 prijs en release

Motorola laat weten dat de Moto G20 begin mei in Nederland en België wordt uitgebracht. De smartphone kost 149 euro en verschijnt in twee kleuren: Breeze Blue (groen/blauw) en Flamingo (roze).

