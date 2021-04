De vermeende Motorola Moto G20-specificaties zijn online verschenen. Wanneer het budgettoestel wordt gepresenteerd en of ‘ie ook hier wordt uitgebracht, is nog de vraag. Dankzij verschillende renders weten we ook hoe de smartphone eruitziet.

Lees verder na de advertentie.

‘Motorola Moto G20 specificaties gelekt’

Motorola heeft de laatste tijd veel toestellen uitgebracht in de Moto G-reeks. Zo kennen we de Moto G10, Moto G30 en Motorola Moto G100, waar binnenkort een review over verschijnt op Android Planet. Nu zijn er ook details verschenen over de Moto G20, een aankomende budgetsmartphone van het bedrijf.

Website 91Mobiles heeft naast specificaties ook verschillende renders gepubliceerd. Waar de betaalbare Moto G10 nog een processor van fabrikant Qualcomm aan boord heeft, krijgt de G20 een Unisoc-chip, die mindere prestaties levert. Er is 4GB werkgeheugen aanwezig en 64GB geheugen, wat waarschijnlijk uit te breiden is met een micro-sd-geheugenkaartje.

Het lcd-scherm is 6,5 inch groot en heeft een beeldverhouding van 20 bij 9, wat relatief smal is. De resolutie is met 1600 bij 720 niet al te scherp, maar goed genoeg voor een betaalbaar toestel. Er is plek voor twee simkaarten, muziek luister je via de koptelefoonaansluiting en via nfc betaal je contactloos.

Budget, maar wel veel camera’s

De Moto G20 wordt een betaalbaar toestel, maar de fabrikant kiest wel voor vijf camera’s in totaal. Verwacht daar, voor dit budget, natuurlijk niet teveel van. Selfies maak je van maximaal 13 megapixel en op de achterkant zitten vier camera’s.

Zo is er de hoofdcamera van 48 megapixel, bijgestaan door de groothoeklens van 8 megapixel. Daarmee leg je dus net wat meer vast van de omgeving, landschap of architectuur. Ook kiest Motorola voor een dieptesensor en macrocamera, beide met een resolutie van 2 megapixel.

Tot slot zijn er ook verschillende renders van het aankomende toestel gepubliceerd. Daarin zien we vrij dikke schermranden en een waterdruppelnotch. Op de achterkant is ook de fysieke vingerafdrukscanner te vinden, waarin je het Motorola-logo ziet.

Prijs en release Motorola Moto G20

Wanneer de Moto G20 officieel wordt gepresenteerd is nog de vraag. Daarnaast weten we nog niet of het toestel ook in Nederland wordt uitgebracht. De onlangs gepresenteerde Moto G10 is hier bijvoorbeeld niet officieel te koop. Wel is dat toestel te krijgen via grijze import voor zo’n 169 euro.

De Motorola Moto G30 werd eerder dit jaar in Nederland uitgebracht en biedt veel voor weinig. Zo heeft de telefoon een vloeiend 90Hz-scherm, erg goede accuduur en prima hardware. Meer weten? Check dan de Moto G30 review of de video hieronder.

Lees meer Motorola-nieuws op Android Planet: