Motorola Moto G200, Moto G51 en Moto G31 officieel: alles op een rijtje

Motorola brengt binnenkort drie smartphones uit in Nederland. Het bedrijf kondigt de Moto G200 aan, een nieuwe high-end midranger, maar komt ook met twee betaalbare toestellen.

Motorola Moto G200 officieel aangekondigd

De Motorola Moto G200 is de opvolger van de Moto G100 van eerder dit jaar. Het toestel is krachtiger en dat komt door de Snapdragon 888 Plus-chip, de snelste mobiele processor van dit moment. Ook is er met 8GB veel werkgeheugen aanwezig en voor het opslaan van apps en media is 128GB beschikbaar. De Moto G200 heeft een waterafstotend design en ziet er best uniek uit.

De achterkant heeft een speciale afwerking, waardoor het lijkt alsof ‘ie uit twee gedeeltes bestaat. De behuizing is wel van plastic en met 202 gram behoorlijk zwaar. Het scherm is ook aan de forse kant: 6,8 inch. Het display heeft een lcd-paneel en hoge resolutie van 2460 bij 1080 pixels. De ververssnelheid is met 144Hz erg hoog, want bij de meeste Android-telefoons zien we 90 of 120Hz. Beelden worden hierdoor enorm vloeiend getoond.

Ook belangrijk bij de Moto G200 zijn de camera’s. Op de achterkant zitten er drie: een 108 megapixel-hoofdcamera (bekend van de Motorola Edge 20), 8 megapixel-groothoeklens en 2 megapixel-dieptesensor. De hoofdcamera voegt negen pixels samen tot één, waardoor foto’s scherper moeten zijn en de lens ook beter presteert in het donker. Met de groothoeklens kun je ook macrofoto’s maken, terwijl de dieptesensor helpt bij portretfoto’s.

Ook kun je slowmotion-video’s maken met 960 frames per seconde, waardoor je de kleinste details vastlegt. Verder heeft de Motorola Moto G200 een grote accu van 5000 mAh met ondersteuning voor 33 Watt-opladen. Draadloos opladen ontbreekt helaas, al zien we dat in deze prijsklasse vaker. De Moto G200 werkt – net als zijn voorganger – met Ready For, een feature om de telefoon op een televisie aan te sluiten.

Dit is de Moto G51 met 5G

Motorola brengt ook de Moto G51 5G uit in Nederland. Het toestel is een stuk goedkoper dan de Moto G200 en daar zijn de specificaties ook naar. Toch beschikt de Moto G51 over een aantal interessante functies. Denk bijvoorbeeld aan een 120Hz-scherm (6,8 inch) voor een hele vloeiende ervaring. Ook heeft de telefoon – zoals de naam al verklapt – 5G-internet, dat ook in Nederland beschikbaar is.

Foto’s maakt de Moto G51 met de drievoudige camera op de achterkant. De hoofdcamera heeft een resolutie van 50 megapixel en combineert pixels voor mooiere plaatjes. Daarnaast aanwezig is een 8 megapixel-groothoeklens voor extra wijde foto’s en 2 megapixel-macrocamera voor close-ups. Op de voorkant, in een klein gat in het scherm, zit een 13 megapixel-selfiecamera.

De Moto G51 beschikt ook over een forse 5000 mAh-batterij die lang mee moet gaan. Helaas ontbreekt snelladen, want de telefoon laadt op met slechts 10 Watt. Hierdoor duurt het waarschijnlijk uren voordat het accupercentage weer op 100 procent staat. Wel beschikt de smartphone over een waterafstotende behuizing, Snapdragon 480 Pro-processor, 4GB RAM en 128GB opslagruimte.

Moto G31: oled voor weinig

Tot slot introduceert Motorola de Moto G31. De opvolger van de Moto G30 moet het vooral hebben van zijn scherm. Het toestel heeft namelijk een oled-display en dat zorgt voor hele mooie kleuren en diepe zwarttinten. Oled zorgt voor veel fraaiere beelden en het is best opvallend dat we deze feature op de goedkopere Moto G31 zien.

Het scherm is overigens 6,4 inch groot en heeft een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Een hoge ververssnelheid ontbreekt; dit gaat met de standaard 60Hz. Daarnaast heeft de Moto G31 dezelfde drievoudige camera als de Moto G51 en een 5000 mAh-accu. Deze laadt ook maar met 10 Watt op. Het toestel kan ook niet overweg met 5G, maar ondersteunt alleen 4G-internet.

Tot slot heeft de Motorola Moto G31 een bescheiden MediaTek Helio G85-processor met 4GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant van de behuizing en het is ook mogelijk om gezichtsherkenning te gebruiken. Dit is wel een stuk minder veilig dan een scan van je vingerafdruk.

Geen Android 12, maar Android 11

Belangrijk om te weten – en een nadeel van de nieuwe Motorola-smartphones – is dat de Moto G200, Moto G51 en Moto G31 nog draaien op Android 11. Het nieuwe Android 12 is al uitgebracht, maar komt pas later naar de toestellen via een software-update. Het is bovendien de enige grote Android-update die Motorola garandeert, naast twee jaar beveiligingspatches.

Daarmee is het updatebeleid dus verre van geweldig, al zette Motorola met de Edge 20-smartphones juist een stap in de goede richting. Deze telefoons krijgen vaker en langer beveiligingsupdates én twee grote Android-upgrades. Dit verbeterde updatebeleid geldt helaas niet voor deze Moto G-telefoons.

Motorola Moto G200, G51 en G31 prijzen en release

Hieronder zetten we op een rijtje wat de nieuwe Motorola-toestellen gaan kosten en wanneer ze in Nederland verschijnen.