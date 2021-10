‘Dit zijn de eerste specificaties van de Motorola Moto G200’

Motorola onthult volgende maand zijn nieuwste high-end smartphone, zo stelt een betrouwbare bron. De eerste specificaties van de Moto G200 zijn nu bekend.

‘Motorola Moto G200-specificaties gelekt’

Het Duitse TechnikNews zegt over specificaties van de Motorola Moto G200 te beschikken. De website heeft doorgaans betrouwbare informatie en wist in het verleden ook andere Motorola-smartphone te lekken. De Moto G200 zou de codenaam ‘Yukon / Xpeng’ dragen en in november worden uitgebracht. Zijn voorganger, de Moto G100, werd dit jaar in maart gepresenteerd.

De Motorola Moto G100 van eerder dit jaar.

Het nieuwe Motorola-vlaggenschip zou aangedreven worden door een Snapdragon 888-processor, één van de snelste mobiele chips van dit moment. Daarnaast is vermoedelijk 8GB aan werkgeheugen aanwezig, maar de hoeveelheid opslagruimte is nog onduidelijk. Wel zegt TechnikNews dat de Moto G200 op Android 11 draait en dus niet het nieuwe Android 12.

144Hz-scherm en 108 megapixel-camera

Het scherm heeft naar verluidt een oled-paneel voor mooie kleuren en diepe zwarttinten, en een hoge ververssnelheid van 144Hz. De meeste Android-telefoons hebben een 90 of 120Hz-scherm, maar bij de G200 ligt dit nog iets hoger. De Motorola Edge 20 en Edge 20 Pro, die eerder in Nederland zijn uitgebracht, hebben overigens ook een 144Hz-display.

Over de camera’s is ook al het een en ander bekend. De Motorola Moto G200 heeft dezelfde 108 megapixel-camera als de Edge 20 Pro, waardoor plaatjes er scherp uit moeten zien. Ook is mogelijk een 13 megapixel-groothoeklens aanwezig, die tevens dienst doet als macrocamera. Hiermee kun je plaatjes van heel dichtbij maken. Een dieptesensor (voor portretfoto’s) maakt het plaatje compleet.

Motorola heeft zich nog niet uitgelaten over de Moto G200. Ook weten we niet wanneer de smartphone precies wordt aangekondigd en wat ‘ie gaat kosten. De Moto G100 had een adviesprijs van 499 euro. Meer weten? In de Motorola Moto G100 review vertellen we je alles over dit toestel.

