Motorola onthult Moto G22: budgettelefoon met Android 12

Motorola heeft de Moto G22 officieel gepresenteerd. Het budgettoestel heeft vijf camera’s, een grote batterij en komt later deze maand naar Nederland.

Motorola Moto G22 officieel onthuld

De Motorola Moto G22 is – net als de meeste smartphones in de Moto G-reeks – erg betaalbaar. Het toestel is vanaf 21 maart in Nederland en België verkrijgbaar voor 179 euro. De Moto G22 komt standaard in een zwarte kleur, maar via Motorola zelf zijn ook een blauwe en witte versie beschikbaar.

Voor de adviesprijs heeft de Moto G22 genoeg te bieden. Zo heeft de smartphone een waterafstotende behuizing en in totaal vijf camera’s. Op de achterkant zien we een 50 megapixel-hoofdcamera, 8 megapixel-groothoeklens, 2 megapixel-macrocamera en dieptesensor. De hoofdcamera combineert pixels, wat betere foto’s in het donker moet opleveren.

Fijn is dat de Motorola Moto G22 uit de doos draait op Android 12. Deze Android-versie biedt een boel vernieuwingen, zoals het toffe Material You-design. Sommige fabrikanten kiezen er nog voor om telefoons met het oudere Android 11 te lanceren, zoals OnePlus onlangs bij de Nord CE 2. Bij de Moto G22 is dit gelukkig niet het geval.

Groot scherm en lange accuduur

Door de grote 5000 mAh-batterij moet de Motorola-telefoon lang meegaan op een volle batterij. Dit komt ook door de zuinige hardware en het hd-scherm (6,5 inch). Het opladen gaat met maximaal 10 Watt, waardoor het wel eventjes duurt voordat de accu helemaal vol zit. In deze prijsklasse zien we overigens genoeg smartphones die wél een snellaadfunctie bieden.

5G-internet ontbreekt, al heb je op dit moment in Nederland nog weinig aan het nieuwe mobiele netwerk. Onder de motorkap zit een MediaTek Helio G37-processor met 4GB werkgeheugen en 64GB opslag. Dat laatste is een beetje karig, maar kun je wel uitbreiden met een micro-sd-geheugenkaartje. De budgettelefoon heeft ook een koptelefoonaansluiting, nfc-chip, notificatie-led en vingerafdrukscanner.

Als gezegd ligt de Motorola Moto G22 op 21 maart in de winkels voor 179 euro. Bestel je de smartphone, dan krijg je een 128GB-geheugenkaartje cadeau om de opslag te vergroten.

