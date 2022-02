Specs gelekt: Motorola Moto G22 met Android 12 in aantocht

Motorola komt waarschijnlijk snel met een nieuwe budgetsmartphone. De specificaties van de Motorola Moto G22 zijn namelijk gelekt. We bespreken ze met je.

Motorola Moto G22-specificaties gelekt

De Moto G22 moet nog worden aangekondigd, maar bij de presentatie zal Motorola weinig nieuws te vertellen hebben. De specificaties zijn namelijk gelekt door Nils Ahrensmeier van TechNikNews. Deze website deelde in het verleden ook informatie over nieuwe Motorola-telefoons en had het toen vaak bij het juiste eind.

De Motorola Moto G22 krijgt een 6,5 inch-scherm met een hoge ververssnelheid van 90Hz, maar de resolutie ligt met 1600 bij 720 pixels wel laag. De processor is de MediaTek Helio G37, die overigens niet overweg kan met 5G-internet. Ook zou de telefoon 4GB werkgeheugen en 64GB aan opslagruimte hebben.

Gelekte render van de Motorola G22

De budgetsmartphone draait op Android 12, de nieuwste versie van het mobiele besturingssysteem. Dat is fijn, want hierdoor beschikt je direct over alle features. Sommige fabrikanten kiezen er nog voor om nieuwe toestellen mee te leveren met een oudere Android-versie. De gloednieuwe OnePlus Nord CE 2 draait bijvoorbeeld nog op Android 11, dat inmiddels bijna anderhalf jaar oud is.

Drievoudige camera en forse accu

Verder moet de Motorola Moto G22 voorzien zijn van in totaal vier camera’s. Drie zitten er achterop: naast een 50 megapixel-hoofdcamera heeft het gerucht het over een 8 megapixel-groothoeklens en 2 megapixel-macrocamera (of dieptesensor). De selfiecamera, die in een gat in het scherm zit, schiet plaatjes in 16 megapixel. Het design van de telefoon zie je op de foto hierboven.

Tot slot heeft de smartphone een 5000 mAh-accu, die gezien de lage schermresolutie en simpele hardware lang mee moet gaan. Het is onduidelijk of de batterij van de Moto G22 snel kan opladen; bij zijn voorganger (de Moto G20) zat slechts een simpele 10 Watt-stekker. Wel is het mogelijk om de opslagruimte uit te breiden met een micro-sd-geheugenkaartje.

Het is nog onduidelijk wanneer de Moto G22 wordt aangekondigd en voor welke adviesprijs Motorola kiest. Zodra hier meer over bekend is, lees je het uiteraard op Android Planet.

