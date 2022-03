Motorola Moto G22 volledig gelekt: dit zijn de specificaties

De Motorola Moto G22 dook al eerder op in geruchten, maar nu is het toestel volledig gelekt. Hierdoor weten we precies over welke specificaties de smartphone beschikt en hoe hij eruitziet.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Motorola Moto G22 gelekt: dit moet je weten

De informatie komt van de Duitse website WinFuture, die erg betrouwbaar is als het om smartphonegeruchten gaat. De bron deelt specificaties en officiële afbeeldingen van de Motorola Moto G22, waardoor we een erg goed beeld krijgen van de onaangekondigde budgettelefoon.

Het toestel valt op door het scherm. Dat is niet alleen lekker groot (6,53 inch), maar heeft ook een oled-paneel. Hierdoor zien kleuren er erg mooi uit, zijn zwarttinten diep en kan de telefoon stroom besparen door individuele (zwarte) pixels uit te schakelen. Daardoor gaat de smartphone langer mee op een volle acculading.

6,53 inch-oled-scherm met 90Hz

MediaTek Helio G37-processor, geen 5G

4GB werkgeheugen, 64GB interne opslag

Vingerafdrukscanner in de aan/uit-knop

Draait op schone versie van Android 12

5000 mAh-accu, maar geen snelladen

50 megapixel-camera voor foto’s

Het scherm heeft bovendien een hoge ververssnelheid van 90Hz, zodat beelden vloeiender ogen. De resolutie valt wel tegen: 1600 bij 720 pixels. Onder de motorkap zit een MediaTek Helio G37-processor met 4GB RAM en 64GB opslagruimte, wat ook bescheiden is. De 5000 mAh-batterij moet lang meegaan, al duurt het wel een tijdje voordat ‘ie is opgeladen. Een snellaadfunctie ontbreekt namelijk.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Vier camera’s achterop

In het camera-eiland achterop zitten vier lenzen. Vooral opvallend is de 50 megapixel-hoofdcamera, die pixels combineert om mooiere foto’s te maken. Volgens het gerucht heeft de Moto G22 ook een 8 megapixel-groothoeklens, waarmee wijdere foto’s worden gemaakt.

Verder zou nog een 2 megapixel-macrocamera en 2 megapixel-dieptesensor aanwezig zijn, alsmede een 16 megapixel-selfiecamera. Het is nog onduidelijk wanneer de Motorola Moto G22 wordt aangekondigd en wat de telefoon gaat kosten. Zijn voorganger, de Moto G20, werd vorig jaar in april uitgebracht met een adviesprijs van 149 euro.

Onlangs kondigde Motorola de Edge 30 Pro aan. Deze smartphone is met 799 euro heel veel duurder, maar ook een stuk krachtiger. Sterker nog: het toestel beschikt over de Snapdragon 8 Gen 1-processor. Dit is de snelste chip van dit moment. Het toestel is nu te koop en volgt de Motorola Edge 20 Pro van vorig jaar op.

Meer nieuws over Motorola lezen?