‘Renders tonen goedkope Motorola Moto G23 en G13 in vol ornaat’

Gelekte renders laten het design van de aanstaande Motorola Moto G23 in detail zien. Ook zijn beelden van de goedkopere Moto G13 gelekt.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Bekijk de Motorola Moto G23 renders

We wisten al dat Motorola werkt aan een nieuwe reeks budgetsmartphones en nu zijn renders gelekt van de Moto G23. De afbeeldingen van website DealnTech laten zien dat de Motorola-telefoon in drie kleuren verschijnt: zwart/grijs, wit en blauw. Het ontwerp lijkt verder op dat van eerdere (betaalbare) Moto-smartphones.

Renders van de Motorola Moto G23

De behuizing is door de rechte randen wat hoekig en door het 6,5 inch-scherm waarschijnlijk ook behoorlijk groot. Achterop zien we een drievoudige camera en het Motorola-logo. Het scherm aan de voorkant heeft een cameragat bovenin en forse randen. Vooral de bezel aan de onderkant (de zogeheten kin) valt op.

Aan de rechterkant zitten de volumeknoppen en het knopje om de Moto G23 aan en uit te zetten. De simkaarttray is daarentegen aan de linkerzijde te vinden. Het is onduidelijk of de Moto een vingerafdrukscanner heeft, maar we denken dat deze in de aan/uit-knop is verwerkt.

De Motorola Moto G13

Van de Moto G13, die nog iets goedkoper moet worden, zijn ook beelden gelekt. Deze afbeeldingen komen van smartphone-insider Sudhanshu en laten zien dat de G13 er vrijwel hetzelfde uitziet als als de G23. De specificaties van de toestellen verschillen vermoedelijk wel.

Meer over de Motorola Moto G23

Volgens de laatste geruchten beschikt de Motorola Moto G23 over een 6,5 inch-scherm met een relatief lage hd-resolutie (1600 bij 720 pixels). De ververssnelheid is echter omhoog geschroefd en ligt op 90Hz, waardoor beelden vloeiender zijn. De telefoon heeft daarnaast een 5000 mAh-batterij met ondersteuning voor snelladen.

De Moto G23 draait naar verluidt op Android 13 en heeft naast een 50 megapixel-hoofdcamera ook een 5 megapixel-groothoeklens en 2 megapixel-macrocamera. De Moto G13 beschikt naar verluidt over minder goede camera’s en laadt trager op. Beide telefoons hebben mogelijk wel dezelfde MediaTek Helio G85-processor, die Motorola ook gebruikte in de Moto G41 en Moto G31 uit 2021. Hier prikt het bedrijf 4GB RAM en 128GB aan opslagruimte bij.

Het laatste nieuws over Motorola: