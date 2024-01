Motorola presenteert Moto G24 Power met enorme accu (en meer)

Motorola heeft drie betaalbare smartphones onthuld. Vooral opvallend is de Moto G24 Power, die een heuse 6000 mAh-accu heeft. Lees hier alles over de nieuwe toestellen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Motorola Moto G24 Power officieel

Motorola trapt het nieuwe jaar af met drie goedkope Moto G-smartphones. Eén daarvan is de Moto G24 Power, een betaalbaar toestel dat het – zoals de naam al verklapt – vooral van de batterij moet hebben. Die is maar liefst 6000 mAh groot en kan snelladen met 30 Watt. Ter vergelijking: de meeste Android-telefoons hebben een accu van zo’n 5000 mAh.

Het is onduidelijk hoe lang de Moto G24 Power met een volle acculading doet, maar we denken dat je er met gemak twee dagen uit kan persen. Daarnaast beschikt de smartphone over een 6,56 inch-scherm met een ververssnelheid van 90Hz. Dat is voor een budgettelefoon netjes, al valt de hd-resolutie van 1612 bij 720 pixels wel tegen. Het minder scherpe beeld is dan wel weer gunstig voor de accuduur.

Kijken we onder de motorkap, dan zien we een MediaTek Helio G85-processor met 4GB aan werkgeheugen en een flinke 256GB aan opslagruimte. De behuizing is waterafstotend en weegt 197 gram. Achterop de Moto G24 Power zitten twee camera’s: een 50 megapixel-hoofdcamera en 2 megapixel-macrolens. Selfies schiet het toestel in 8 megapixel.

De Motorola Moto G24 Power is vanaf 29 januari in Nederland te koop voor 179 euro. De telefoon verschijnt in twee kleuren: Ink Blue en Glacier Blue.

Moto G24 is ook nieuw

Motorola introduceert daarnaast de Moto G24. Deze smartphone verschijnt in andere kleurtjes en lijkt qua specificaties erg op de G24 Power. Zo heeft het toestel ook een 6,56 inch-hd-scherm met 90Hz-ververssnelheid, dezelfde MediaTek-processor, een 50 megapixel-hoofdcamera, 2 megapixel-macrolens en 8 megapixel-selfiecamera, en de behuizing is waterafstotend.

De batterij is met 5000 mAh echter kleiner en laadt een stuk minder snel op: maximaal 15 Watt. Door de kleinere accu is de Moto G24 iets lichter en Motorola brengt alleen de 128GB-versie in Nederland uit. Die kun je vanaf 29 januari kopen voor 129 euro.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Moto G04: erg goedkoop

Tot slot introduceert Motorola de Moto G04, de goedkoopste smartphone van het drietal. Het scherm van de G04 is met 6,56 inch even groot en de resolutie van 1612 bij pixels blijft hetzelfde. Net als de Moto G24 heeft de G04 een 5000 mAh-accu die met maximaal 15 Watt oplaadt. De telefoon heeft, net als de Moto G24 (Power) een koptelefoonaansluiting en draait op Android 14.

In Android 14 zitten een aantal handige nieuwe functies. Zo is de nieuwste Android-versie veiliger en privacyvriendelijker en zijn er allerlei toegankelijksheidsopties toegevoegd. Met de zogeheten ‘flash alerts’ blijf je op de hoogte van notificaties via lichtflitsen.

Verder beschikt de Motorola Moto G04 over een simpele Unisoc T606-processor met 4GB aan werkgeheugen en 64GB opslagruimte. Laatstgenoemde kun je met een micro-sd-kaartje wel zelf uitbreiden. Foto’s maakt de smartphone met de 16 megapixel-hoofdcamera, 2 megapixel-macrosensor en 5 megapixel-selfielens. De Moto G04 is vanaf 12 februari te koop voor 119 euro.

Het laatste nieuws over Motorola: