‘Goedkopere Motorola Moto G24 te zien op renders’

Er zijn renders verschenen van de nog niet aangekondigde Motorola Moto G24. Het budgettoestel wordt nog goedkoper dan zijn voorganger, maar krijgt ook iets minder goede specificaties.

‘Renders tonen Motorola Moto G24’

Recent kondigde Motorola al de Moto G34 aan, een budgetsmartphone met redelijke specs. Nu zijn er via de website Appuals renders verschenen van de lager gepositioneerde Motorola Moto G24.

Het toestel lijkt sterk op zijn voorganger, de Moto G23. Dat betekent flinke bezels rond het scherm, vooral aan de onderkant. Het camera-eiland is enigszins aangepast en glooit nu uit de behuizing, wat voor een iets fraaier uiterlijk zorgt.

Aan de binnenkant treffen we een MediaTek Helio G85-chip aan. Dat is precies dezelfde processor als in de Moto G23. Je hoeft dus geen snelheidsmonster te verwachten, want dit is een simpel beestje dat vooral geschikt is voor appen, mailen en browsen. Je hebt bovendien geen toegang tot het 5G-netwerk. Er zit 4GB RAM bij de processor en 128GB opslag.

Het 6,56 inch-lcd-scherm is iets groter dan vorig jaar en heeft een relatief lage resolutie van 1612 bij 720 pixels. De verversingssnelheid ligt op 90Hz voor redelijk soepele beelden. Aangezien de processor niet al te snel is, kun je toch af en toe wat gestotter zien.

Op sommige vlakken levert de Moto G24 in ten opzichte van zijn voorganger. Hij heeft een 50 megapixel-hoofdcamera en een 2 megapixel-macrolens, maar de groothoeklens van de Moto G23 is helaas gesneuveld. Selfies schiet je in een resolutie van 8 megapixel.

De accu is met 5000 mAh net zo groot gebleven, maar laadt nu op met maximaal 20 Watt. Dat was op de Moto G23 nog 30 Watt. Je zult dus iets langer moeten wachten tot het toestel vol zit.

Software en prijzen

Deze telefoon draait uit de doos op Android 14, maar het is nog niet duidelijk hoeveel updates je krijgt. De Moto G23 kreeg slechts één nieuwe versie van Android. We vermoeden dat hetzelfde geldt voor zijn opvolger.

Motorola brengt de Moto G24 waarschijnlijk ergens de komende weken uit. De smartphone, met 4GB RAM en 128GB opslagruimte, krijgt volgens Appuals een adviesprijs van 169 euro. Dat is drie tientjes minder dan de G23 vorig jaar, al haal je dat toestel inmiddels voor € 128,- in huis.

Opvallend genoeg is de snellere Moto G34 precies even duur, dus of deze prijs klopt moeten we nog even afwachten.

