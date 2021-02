Als we een nieuw gerucht mogen geloven, introduceert Motorola binnenkort drie nieuwe budgetsmartphones. Het zou gaan om de nieuwe Moto G30, Moto G10 en Moto E7 Power, waarvan nu specificaties, prijzen en afbeeldingen zijn verschenen.

‘Dit zijn de Motorola Moto G30 specificaties’

De Duitse website TechnikNews heeft foto’s, specificaties en prijzen van drie nieuwe Motorola-telefoons online gezet. Volgens de bron krijgen de Moto G30, G10 en E7 Power, zoals de toestellen mogelijk heten, ongeveer hetzelfde design, maar zijn er onder de motorkap wel duidelijke verschillen.

De Motorola Moto G30 is de snelste en meest uitgebreide smartphone van het drietal. Naar verluidt heeft het Moto-toestel een Snapdragon 662-processor met minstens 4GB aan werkgeheugen en 64/128GB opslagruimte. Motorola gebruikt de Snapdragon 662 ook in andere telefoons, zoals de Motorola Moto G9 Power en Moto G9 Play.

Opvallend is dat het 6,5 inch-scherm een hoge ververssnelheid van 90Hz heeft. Dit betekent dat het display 90 keer per seconde wordt vernieuwd, waardoor animaties veel vloeiender ogen. Volgens de bron heeft de Moto G30 ook een grote 5000 mAh-accu, ondersteuning voor snel opladen (met 20 Watt) en een driedubbele camera achterop. Naast een 64 megapixel-hoofdcamera moet ook een 8 megapixel-groothoeklens en 2 megapixel-macrocamera aanwezig zijn.

TechnikNews schrijft dat de Moto G30 voor 179,99 euro in de winkels verschijnt. Wanneer dit gebeurt, is echter onduidelijk.

Motorola Moto G10 is goedkoper

De Motorola Moto G10 heeft ook een 6,5 inch-scherm, maar met een ‘standaard’ ververssnelheid van 60Hz. Ook de Snapdragon 460-processor is minder krachtig dan die van de Moto G30, en we kennen ‘m van de goedkope Moto E7 Plus. Op de achterkant zit wel een extra camera: naast de 48 megapixel-hoofdcamera zou ook een 8 megapixel-groothoeklens, macrocamera én dieptesensor aanwezig zijn.

Verder is er nog niet heel veel over de Moto G10 bekend. Wel zegt TechnikNews dat de smartphone een 5000 mAh-accu, usb-c-poort, Google Assistent-knop, 4GB RAM en 54/128GB opslagruimte heeft. De telefoon zou 149,99 euro gaan kosten.

Motorola Moto E7 Power

Tot slot zou Motorola de Moto E7 Power willen uitbrengen. Het bedrijf kwam eerder al met de Moto E7 en Moto E7 Plus. Helaas is lang niet alles over de nieuwe budgettelefoon bekend. Wel zou ‘ie voorzien zijn van een MediaTek Helio P22-processor, met 2/4GB werkgeheugen en 32/64GB opslag. Daarmee is de E7 Power dus echt een instapmodel.

Tot slot verwacht de website dat de Moto E7 Power foto’s maakt met een 13 megapixel-camera, al is ook een 2 megapixel-macrolens aanwezig voor close-ups.

