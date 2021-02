Motorola Moto G30 vs Moto G9-telefoons: de budgettoestellen vergeleken

De Motorola Moto G30 is de officiële opvolger van de Moto G9-telefoons van vorig jaar, maar welke verbeteringen zijn er precies doorgevoerd en wat zijn de belangrijkste verschillen? Tijd voor een vergelijking.

Motorola Moto G30 vs Moto G9-telefoons

De Moto G30 is Motorola’s nieuwste budgetsmartphone, die vanaf april in Nederland te koop is voor 179 euro. De smartphone verschijnt na de Moto G9 Play, Moto G9 Power en G9 Plus van vorig jaar en omdat deze telefoons nog breed verkrijgbaar zijn, twijfel je misschien welke je moet kopen. Daarom bespreken we in dit artikel de belangrijkste verschillen tussen de Moto G30 en Moto G9-toestellen. Lees gauw verder!

1. 90Hz-scherm is veel vloeiender

De belangrijkste vernieuwing van de Motorola Moto G30 is het 90Hz-scherm. Dit betekent dat het display 90 keer per seconde wordt vernieuwd en dat zorgt ervoor dat animaties veel soepeler zijn. Hierdoor voelt de smartphone sneller aan, zeker als je ‘m vergelijkt met de Moto G9 Play en Moto G9 Power. Deze toestellen hebben een standaard 60Hz-scherm. De Moto G9 Plus heeft dit ook, maar wel een snellere processor (waarover later meer).

De Motorola Moto G30.

Het scherm van de Moto G30 meet 6,5 inch en is daarmee net zo groot als dat van de Moto G9 Play. Ook de resolutie van 1600 bij 720 pixels is hetzelfde en bij beide telefoons zit bovenin een kleine inkeping voor de selfiecamera. De Moto G9 Plus en G9 Power hebben een groter 6,8 inch-scherm met een cameragat, wat er moderner uitziet. Belangrijk is dat de Plus-versie een scherpe full hd-resolutie heeft, in tegenstelling tot het hd-display van de Power.

2. Hardware

De nieuwe Moto G30 heeft een Snapdragon 662-processor, die ook in de Moto G9 Play en G9 Power zit. Ook de hoeveelheid werkgeheugen (4GB) is hetzelfde, al heeft de G30 als voordeel dat er standaard 128GB opslagruimte aanwezig is. Alleen de G9 Play heeft ‘slechts’ 64GB opslag. Bij de Moto G30 en alle G9-telefoons kun je de opslagcapaciteit vergroten met een micro-sd-geheugenkaartje, wat een fijne optie is.

Het scherm van de Moto G9 Plus.

De Moto G9 Plus is de snelste smartphone van het viertal. Deze telefoon heeft een vlotte Snapdragon 730G-processor en daardoor draait hij apps en games iets vloeiender, al is de Snapdragon 662 zeker geen langzame chip. Alle toestellen hebben een prima vingerafdrukscanner, maar alleen bij de Moto G9 Plus zit deze aan de zijkant, in de aan/uit-knop. Bij de G30, G9 Play en G9 Power zit de scanner achterop.

3. Draait uit de doos op Android 11

Haal je de Moto G30 in huis, dan heb je meteen de nieuwste Android-software tot je beschikking. De smartphone draait namelijk op Android 11, terwijl de G9-telefoons het met Android 10 doen en nog wachten op versie 11 van het mobiele besturingssysteem. Dit is een belangrijk pluspunt van de Moto G30 ten opzichte van zijn voorgangers.

Android 10 op de Moto G9 Power.

Daar komt bij dat de Motorola Moto G30 langer wordt ondersteund en ook een update krijgt naar Android 12. Bij de Moto G9-telefoons is Android 11 de enige grote Android-update. Tot slot wordt de Moto G30 langer bijgewerkt dan zijn voorgangers: beveiligingspatches worden tot begin 2023 uitgebracht, terwijl de ondersteuning bij de Moto G9-telefoons al in de laatste maanden van 2022 afloopt.

4. Vier camera’s achterop

Qua camera’s zijn de Moto G30 en Moto G9 Plus het beste met elkaar te vergelijken. De smartphones hebben allebei een hoofdcamera met een hoge resolutie van 64 megapixel. Daarnaast is er een handige 8 megapixel-groothoeklens aanwezig, waarmee je bredere foto’s kan maken. Verder kun je met de 2 megapixel-macrocamera kiekjes van heel dichtbij schieten en de 2 megapixel-dieptesensor (voor portretfoto’s) maakt het plaatje compleet.

De camera’s van de Moto G9 Plus.

De goedkopere Moto G9 Play en Moto G9 Power zijn beperkter als het om de camera’s gaat. Ze hebben allebei een prima hoofdcamera, maar geen groothoeklens. De macro- en dieptecamera zijn wel aanwezig, maar voegen simpelweg niet zoveel toe. Wil je de meeste camera-opties, dan kun je het beste voor de Moto G30 of Moto G9 Plus gaan.

5. Accuduur en opladen

Op ‘accugebied’ is de Moto G9 Power dankzij zijn gigantische 6000 mAh-accu de winnaar. Die batterij zorgt er – gecombineerd met de zuinige processor en lagere schermresolutie – voor dat de telefoon meerdere dagen op een volle lading meegaat. Dat wil niet zeggen dat de accuduur van de Moto G30, G9 Play en G9 Plus niet goed is. De toestellen hebben allemaal een 5000 mAh-batterij en dat is netjes.

Hoewel we de Moto G30 nog niet hebben getest, verwachten we wel dat de accu van dit toestel sneller leegloopt. Dit heeft te maken met het 90Hz-scherm, dat simpelweg meer energie verbruikt. Hoe goed de accuduur daadwerkelijk is, lees je in de review van Android Planet, die we zo snel mogelijk hopen te publiceren.

Tot slot is ook de oplaadsnelheid belangrijk en daar kunnen we kort over zijn: de Moto G9 Plus heeft als enige een rappe 30 Watt-oplader in de doos, waarmee de telefoon in korte tijd weer vol zit. De Moto G30, G9 Play en G9 Power hebben een 20 Watt-oplader en hoewel dat zeker niet slecht is, duurt het wel langer om de toestellen helemaal op te laden.

Motorola Moto G30 prijzen en meer

De Motorola Moto G30 ligt begin april in de Nederlandse winkels met een adviesprijs van 179 euro. De Moto G9 Plus, Moto G9 Power en Moto G9 Play zijn al geruime tijd te koop en verschillen iets in prijs. Hieronder zetten we de actuele prijzen op een rijtje.