Motorola Moto G30 officieel: dit moet je weten over de budgetsmartphone

Motorola heeft de Moto G30 onthuld, een nieuw budgettoestel dat binnenkort naar Nederland komt. De betaalbare smartphone heeft een groot en vloeiend 90Hz-scherm, vier camera’s achterop en meer.

Lees verder na de advertentie.

Motorola Moto G30 officieel onthuld

De opvolger van de Moto G9-telefoons heet niet de Moto G10, maar Motorola introduceert de Moto G30. Het bedrijf komt ook met een G10, maar dit toestel verschijnt niet in Nederland en lijkt qua hardware en design erg op eerdere toestellen die Motorola heeft uitgebracht. De Moto G30 heeft een adviesprijs van 179 euro en moet begin april in de winkels liggen.

De Motorola Moto G30 valt op door het grote scherm van 6,5 inch, dat bovendien een hoge ververssnelheid van 90Hz heeft. Dit betekent dat het scherm 90 keer per seconde wordt vernieuwd en daardoor hele vloeiende beelden aflevert. Displays met een hoge ververssnelheid zien we vaak op high-end smartphones, maar verschijnen tegenwoordig ook op betaalbare Android-telefoons.

De specificaties van de Motorola Moto G30 op een rijtje:

6,5 inch-scherm, 90Hz, 1600 bij 720 pixels

Kleine notch bovenin voor 13 megapixel-selfiecamera

Snapdragon 662-processor, 4GB RAM en 128GB opslagruimte

Vier camera’s achterop: 64 + 8 + 2 + 2 megapixel

Draait op bijna kale versie van Android 11

5000 mAh-accu met ondersteuning voor snel opladen

Vingerafdrukscanner op de achterkant, koptelefoonaansluiting aanwezig

Usb-c-poort, nfc en bluetooth 5.0

De resolutie is met 1600 bij 720 pixels wel relatief laag, waardoor beelden er minder scherp uitzien op de Moto G30. Onder de motorkap zit een Snapdragon 662-processor, die ook in andere Motorola-telefoons te vinden is. Denk hierbij aan de Moto G9 Power en Moto G9 Play. Ook aanwezig is 4GB aan werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Dat laatste kun je nog uitbreiden met een micro-sd-geheugenkaartje.

Vier camera’s op de achterkant

De Moto G30 beschikt over vier camera’s op de achterkant. De hoofdcamera heeft een hoge resolutie van 64 megapixel en combineert pixels om mooiere foto’s af te leveren. Ook aanwezig is een nachtmodus voor betere kiekjes in het donker. De 8 megapixel-groothoeklens gebruik je om extra wijde foto’s en video’s te maken.

Daarnaast is de G30 voorzien van een 2 megapixel-macrocamera, zodat je foto’s van heel dichtbij kan maken. Ook is het mogelijk om macrofilmpjes op te nemen. Een 2 megapixel-dieptesensor maakt het plaatje compleet en helpt bij het vastleggen van portretfoto’s met een fraai scherptediepte-effect.

Fijn is dat de Moto G30 op Android 11 draait, de meest recente versie van het mobiele besturingssysteem. Motorola doet weinig aanpassingen aan Android, waardoor je schone software hebt. De extra opties die wel worden toegevoegd, zoals handige gebaren, zijn in de Moto-app te vinden. Ook heb je opties om het uiterlijk van de software iets aan te passen.

Motorola zegt dat de Moto G30 één grote update krijgt en in de toekomst dus wordt bijgewerkt naar Android 12. Daarnaast brengt het bedrijf twee jaar lang ieder kwartaal een beveiligingsupdate uit. Haal je de Moto G30 in huis, dan kun je rekenen op software-ondersteuning tot en met begin 2023.

Tot slot heeft de Motorola Moto G30 een grote accu van 5000 mAh, die twee dagen op een volle lading mee gaat. In het doosje zit een 20 Watt-stekker om de telefoon weer snel op te laden. Motorola zegt dat het voorlopig niet van plan is om smartphones zonder oplader te leveren, zoals Samsung bij de Galaxy S21 bijvoorbeeld wel doet.

Motorola Moto G30 prijs en release

Als gezegd ligt de Motorola Moto G30 vanaf begin april in de winkels voor een adviesprijs van 179 euro. Je kan kiezen uit twee kleuren: zwart en paars/roze.