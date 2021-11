‘Motorola Edge 30 Ultra en Moto G31 gelekt: bekijk hier de afbeeldingen’

De geruchten over nieuwe Motorola-smartphones volgen elkaar in rap tempo op. Nu zijn beelden van de Motorola Edge 30 Ultra en Moto G31 gelekt. De Ultra wordt een duur high-end toestel, terwijl de G31 een wat ‘simpeler’ toestel wordt.

Dit zijn de Motorola Edge 30 Ultra-renders

Eerder schreven we over de Motorola Moto G Power (2022) en nu is het de beurt aan twee andere Motorola-smartphones, die nog onthuld moeten worden. Renders van de Edge 30 Ultra zijn gepubliceerd door 91Mobiles in samenwerking met de bekende smartphonelekker OnLeaks. De afbeeldingen laten het nieuwe vlaggenschip in vol ornaat zien.





Klik op de afbeeldingen om ze te vergroten.

Het toestel krijgt een strak design met een groot scherm dat de hele voorkant vult, met alleen bovenin een klein gat voor de selfiecamera. Het display is ‘plat’; de randen zijn dus niet afgerond. Op de achterkant zien we een groot camera-eiland met drie lenzen. Volgens 91Mobiles gaat het om twee lenzen van 50 megapixel en nog eentje van 2 megapixel.

Opvallend: de selfiecamera zou zelfs een resolutie van 60(!) megapixel hebben. Verder is de Edge 30 Ultra vermoedelijk voorzien van een 5000 mAh-accu (met 68 Watt-snelladen), 6,6 inch-oled-scherm, koptelefoonaansluiting, Android 11 en een IP52-certificering. Door dat laatste is de behuizing spatwaterbestendig. Onder de motorkap zit mogelijk de gloednieuwe Snapdragon 898-processor, die nog officieel moet worden aangekondigd. Deze chip volgt de Snapdragon 888 op, die veel high-end smartphones van dit jaar aandrijft.

Motorola Moto G31 komt eraan

Ook de Motorola Moto G31 is door 91Mobiles uit de doeken gedaan. De smartphone volgt de Moto G30 op, die eerder dit jaar in Nederland is uitgebracht. Een belangrijke verbetering van de G31 zou het scherm zijn. Het display heeft naar verluidt een oled-paneel en dat zorgt voor fraaie kleuren en diepe zwarttinten. De meeste budgetsmartphones hebben een minder mooi lcd-scherm.

Net als de Edge 30 Ultra heeft de Moto G31 een drievoudige camera achterop, al is hier nog weinig over bekend. De hoofdcamera zou foto’s maken in 50 megapixel, maar over de andere lenzen weten we nog niets. Wel zegt de website dat de Moto G31 draait op Android 11 en later een Android 12-update ontvangt. Die vingerafdrukscanner zit achterop in het Moto-logo.

Tot slot zou de Motorola Moto G31 een forse 5000 mAh-accu hebben, net als zijn voorganger. Het opladen gaat daarentegen wel een stuk langzamer, aangezien in het doosje een trage 10 Watt-stekker zit. De Moto G30 heeft een snellere adapter van 20 Watt.

Meer weten? Lees ook de Motorola Moto G30 review die we in maart publiceerden.