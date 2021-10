‘Specificaties Motorola G31 gelekt: krijgt flinke accu en onopvallend design’

Motorola staat bekend om haar goedkope middenklassers. Veelzijdige smartphones voor een zachte prijs. De Motorola Moto G31 lijkt precies dat te worden.

Motorola Moto G31 specificaties gelekt: onopvallend design

Afbeeldingen van de Motorola Moto G31 zijn gelekt. Het toestel is de opvolger van de Moto G30. Qua ontwerp is het geen smartphone waar we warm van worden. De telefoon krijgt een plastic behuizing, met een vingerafdrukscanner en drie camera’s op de achterkant. Aan de voorkant vinden we een groot scherm met een gaatje voor de selfiecamera.

De ster van de show is – zoals dat bij Motorola wel vaker het geval is – de grote accu. Deze heeft een inhoud van maar liefst 5000mAh. Het toestel krijgt echter geen ondersteuning voor snelladen. Dat is jammer, want met een laadsnelheid van slechts 10 Watt heb je flink wat geduld nodig.

De camera’s aan de achterkant lijken prima te worden. Zo heeft de hoofdlens een resolutie van 50 megapixel. Laat je deze resolutie je echter niet voor de gek houden: het toestel voegt meerdere pixels samen. De uiteindelijke kiekjes hebben hierdoor een resolutie van 12,5 megapixel.

Naast deze camera zien we nog twee andere lenzen op de achterkant van de Moto G31. Wat dit voor lenzen zijn is momenteel nog niet bekend. Waarschijnlijk hebben we te maken met een groothoeklens en een macrolens of dieptesensor.

Overige specificaties nog onduidelijk

Een hoop details over het toestel zijn nog onbekend. Zo weten we niet hoe groot het scherm precies is en welke chip het toestel aanstuurt. Wel zien we een koptelefoon-ingang aan de bovenkant van het toestel. Dat is een welkome luxe, die nog maar op weinig telefoons te vinden is.

Naast dit aankomende toestel heeft Motorola ook nog andere modellen in de G-lijn in het assortiment. Zo zijn er natuurlijk de Moto G50 en Moto G60s. Heb je nog meer te besteden, kijk dan eens naar de Motorola Moto G100, waar we ook een review over hebben geschreven.

