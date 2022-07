Motorola onthult Moto G32: budgettelefoon met 50 megapixel-camera

Motorola heeft de Moto G32 aangekondigd, een budgetsmartphone met een vloeiend 90Hz-scherm en een grote accu. We zetten de belangrijkste specificaties en features op een rijtje.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Motorola Moto G32 officieel

De Motorola Moto G32 dook al op in geruchten en is nu officieel gepresenteerd. Het budgettoestel volgt de Moto G31 op, een telefoon die sinds vorig jaar december verkrijgbaar is. De nieuwe Moto G32 verschijnt in twee kleuren (zwart en zilver) en gaat 229 euro kosten, zo is te zien op de Nederlandse Motorola-website.

De Motorola G32 beschikt over redelijk vlotte hardware. Onder de motorkap zit bijvoorbeeld een Snapdragon 680-processor met 4GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Belangrijk om te weten is dat de processor niet overweg kan met 5G-internet, maar alleen 4G-verbindingen ondersteunt. Dat maakt de Moto G32 een stukje minder toekomstbestendig.

De belangrijkste specificaties op een rijtje:

6,5 inch-scherm: full-hd-resolutie en 90Hz

Snapdragon 680-processor, 4GB RAM

128GB aan uitbreidbare opslagruimte

Draait op bijna kale versie van Android 12

Drie camera’s achterop: 50 + 8 + 2 megapixel

5000 mAh-accu, snelladen met 30 Watt

Plastic behuizing is waterafstotend

Grote accu, snelladen en camera’s

De Motorola G32 heeft een forse batterij van 5000 mAh, wat meer dan voldoende moet zijn voor een volle dag intensief gebruik. Is de telefoon leeg, dan kun je ‘m opladen met 30 Watt. Dat is netjes voor een telefoon van rond de 200 euro. Het opladen gaat via de usb-c-poort onderop.

Voor het maken van foto’s zijn in totaal vier camera’s aanwezig. Op de voorkant zien we een 16 megapixel-frontcamera voor selfies en om te videobellen. Achterop zit een 50 megapixel-hoofdcamera, 8 megapixel-groothoeklens en 2 megapixel-macrocamera. De smartphone heeft verder een nachtmodus voor betere kiekjes in het donker.

Tot slot draait de Moto G32 op Android 12 met de MyUX-schil van Motorola. Deze ‘skin’ is niet heel uitgebreid en laat stock-Android grotendeels intact. Omdat de G32 een Moto G-telefoon is, verwachten we dat ‘ie één grote Android-upgrade (naar Android 13) en twee jaar aan beveiligingspatches krijgt.

Kijk ook: de Motorola Moto G52 videoreview

Het laatste nieuws over Motorola: