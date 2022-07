‘Dit is de Motorola Moto G32: betaalbare smartphone te zien op renders’

De Moto G32 wordt Motorola’s nieuwste budgetsmartphone, zo blijkt uit gelekte renders. Het toestel krijgt geen bijzonder design, maar beschikt waarschijnlijk wel over degelijke specificaties.

Bekijk de Motorola Moto G32-renders

Online zijn afbeeldingen verschenen van wat de Motorola Moto G32 zou zijn. De renders zijn door website CompareDial in samenwerking met de bekende lekker OnLeaks gedeeld. Het toestel volgt de Moto G31 op, een betaalbare telefoon die sinds eind vorig jaar in Nederland verkrijgbaar is.

Kijken we naar de renders, dan zien we een nogal standaard design. De Moto G32 krijgt een groot scherm met een cameragat en redelijk dunne randen. Alleen de rand aan de onderkant, de zogeheten ‘kin’, is fors. De Motorola-telefoon moet in twee kleuren op de markt komen: zwart/zilver en rood.



Aan de rechterkant van de behuizing zitten de volumeknoppen en aan/uit-knop. De verwachting is dat in de aan/uit-knop een vingerafdrukscanner is verwerkt, zodat je de smartphone kan ontgrendelen als je ‘m ‘ontwaakt’. Verder zou de Moto G32 een usb-c-poort en koptelefoonaansluiting hebben.

Specificaties van de Moto G32

Er zijn ook de nodige specificaties van de Motorola G32 gelekt. Zo zou de betaalbare telefoon beschikken over een 6,5 inch-scherm met een hogere ververssnelheid van 90Hz. Onder de motorkap bevindt zich vermoedelijk een simpele Unisoc T606-processor, met 3GB werkgeheugen en minstens 32GB opslag.

Foto’s maakt de Moto G32 met de drievoudige camera. De belangrijkste lens is de 50 megapixel-hoofdcamera, die we ook bij de Moto G31 zagen. Daarnaast zou het nieuwe toestel twee camera’s krijgen van 2 megapixel, waarbij het waarschijnlijk gaat om een macrolens en dieptesensor. Dit is jammer, want de Moto G31 had nog een handige 8 megapixel-groothoeklens.

Tot slot schrijft CompareDial dat de Moto G32 is voorzien van een forse 5000 mAh-accu. Die zou bovendien snel kunnen opladen met 33 Watt, wat voor een budgettelefoon netjes is. Het is onduidelijk wanneer de Moto-smartphone het levenslicht ziet, maar hij gaat naar verluidt 229 euro kosten.

Motorola bracht dit jaar al de nodige smartphones uit. Eén daarvan is de Moto G52, die op dit moment 220 euro kost. Ondanks de lage prijs heeft de telefoon wel een amoled-scherm, lichte behuizing en goede batterij. Meer weten? Lees de uitgebreide Motorola Moto G52 review of check de video hieronder.