‘Gelekt: Motorola Moto G34 te zien op scherpe afbeeldingen’

Smartphonefabrikant Motorola heeft de Moto G34 nog niet officieel aangekondigd. Toch verschijnen online haarscherpe digitale afbeeldingen van de budgetsmartphone. Bekijk ze hier.

Motorola Moto G34: zo ziet hij eruit

Motorola heeft een groot aanbod op het gebied van betaalbare Android-smartphones. Zo is de Moto G32 populair, maar over zijn opvolger heeft de fabrikant nog niets losgelaten. Toch wisten lekkers afbeeldingen van het toestel te bemachtigen, waardoor we nu weten hoe de smartphone eruitziet, hoeveel camera’s aan boord zijn en in welke kleuren hij komt.

Te beginnen met de Moto G34. Op de afbeeldingen die techwebsite MySmartPrice publiceerde zien we een bekend ontwerp voor de Moto G34, maar met vlakke zijkanten. Op de achterkant zijn twee cameralenzen aanwezig en het donkerblauwe model heeft een nepleren textuur. De lichtblauwe en zwarte uitvoeringen hebben meer glanzende afwerkingen.

De smartphone heeft een hoofdtelefoonaansluiting, usb-c-poort en een speaker aan de onderkant. Het scherm voorop lijkt niet te zijn veranderd, dus we verwachten een full hd-resolutie en een ververssnelheid van minstens 90Hz.

Hoewel er nog geen officiële specificaties van de smartphone bekend zijn, zien we op de afbeeldingen dat de G34 5G ondersteunt en wordt er gesproken over een 50 megapixel-hoofdcamera.

Ook Moto G24 online verschenen

Naast de Moto G34 lekte ook het kleine broertje – de G24 – uit. Het is nog onduidelijk of deze smartphone ook naar Nederland zal komen. We zien wederom een herkenbaar Motorola-ontwerp, waarbij ditmaal het camera-eiland overloopt in de achterkant. Daar zien we twee cameralenzen, vermoedelijk ook met een 50 megapixel-sensor.

De Moto G24 is voorzien van een hoofdtelefoonaansluiting, speaker en usb-c-poort. De smartphone verschijnt in het silver en donkerblauw, maar het zal ons niet verbazen als Motorola later ook een meer opvallend kleurtje komt, zoals het Pantone-paars op de Moto G84.

