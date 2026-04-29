Motorola lanceert vier toestellen uit de G-serie: voor ieder wat wils

Motorola presenteert maar liefst vier nieuwe toestellen in de Moto G-serie. Maak kennis met de Moto G37, G37 Power, G47 en G87. We vertellen wat je moet weten!

Aankondiging Motorola G-serie

Fans van Motorola kunnen hun lol op. De fabrikant heeft vier nieuwe telefoons in de G-serie gepresenteerd, van een instapmodel tot een luxere midranger. Het goedkoopste toestel kost 249,99 euro, terwijl je voor de duurste telefoon 399,99 euro betaalt.

In dit artikel lees je wat deze toestellen zo interessant maakt. En we verklappen alvast dat je ze vanaf deze week al kunt bestellen!

Motorola Moto G37 officieel

Dit is de instapper van het viertal. De Moto G37 heeft een scherm van 6,67 inch en een ververssnelheid van 120Hz. De budgettelefoon weegt 191 gram. Foto’s schiet je met een 50 megapixel-camera. Ook is er een selfiecamera van 8 megapixel aanwezig. Een lichtsensor moet zorgen voor mooiere plaatjes, omdat je hiermee sneller scherp kunt stellen.

De smartphone wordt aangedreven door een MediaTek Dimensity 6300-processor met standaard 4GB RAM en tot 8GB maximaal voor de duurdere uitvoering. De opslagruimte van 128GB is uit te breiden met een micro-sd-kaartje van maximaal 1 terabyte. De batterij van 5200 mAh is op te laden met maximaal 20 watt. Omgekeerd laden kan met 6 watt.

Moto G37 (kleur: Impenetrable) en Moto G37 Power (kleur: Nautical Blue)

Moto G37 Power

Wie net wat meer van z’n smartphone vraagt, komt terecht bij de G37 Power. Deze is op een paar punten superieur aan de instapper. Zo is de batterijcapaciteit met 7000 mAh flink groter en laad je ‘m met maximaal 30 watt op. Omgekeerd laden kan met 6 watt. Je hebt standaard 256GB interne opslagruimte. Wie dat te weinig vindt, steekt tot maximaal 1TB aan opslag bij.

De telefoon weegt iets meer (215 gram) dan de Moto G37, maar het scherm is even groot. Foto’s schiet je met dezelfde 50 megapixel-camera en selfiecamera van 8 megapixel. Ook op deze telefoon zit een lichtsensor om sneller scherp te stellen. De G37 Power deelt de processor met de G37.

Prijs, kleuren en beschikbaarheid van de Moto G37 en G37 Power

Vanuit de doos draaien de Moto G37 en G37 Power op Android 16. Je krijgt bij allebei de toestellen één Android-update en drie jaar beveiligingspatches. De versies met 4+128GB (Moto G37) 4+256GB (Moto G37 Power) zijn vanaf 1 mei verkrijgbaar.

De Moto G37 en Moto G37 Power hebben adviesprijzen van respectievelijk 249,99 euro en 279,99 euro. De G37 is te krijgen in drie Pantone-kleuren: Impenetrable (donkergrijs), Fuchsia Red (paars) en Nautical Blue (blauw). De G37 Power is niet in het paars beschikbaar.

Moto G47

Wie meer opties wil, heeft met de Moto G47 een goede kandidaat te pakken. Met de hoofdcamera van 108 megapixel kun je scherpe foto’s verwachten. Dankzij drie keer zoomen haal je objecten ook mooi dichtbij. Dit is duidelijk een smartphone die uitstijgt boven de meer betaalbare G37 en G37 Power.

Het scherm van 6,67 ververst met 120Hz voor vloeiende beelden. De 5200 mAh-accu laadt op met maximaal 20 watt. Onder de motorkap vind je – net als bij de G37 en G37 Power – een MediaTek Dimensity 6300-chip. De configuratie is 8+128GB en daarmee vergelijkbaar met de G37. Ook laden (20W) en omgekeerd laden (6W) gaat even snel als dat instapmodel.

Moto G47 (kleur: Fuchsia Red)

Prijs, kleuren en beschikbaarheid van de Moto G47

Vanuit de doos draait de Moto G47 op Android 16. Je krijgt één Android-update en drie jaar beveiligingspatches. De versie met 8+128GB is verkrijgbaar vanaf 1 mei. Hij heeft een adviesprijs van 319,99 euro en deze is te bestellen in dezelfde drie Pantone-kleuren als de Moto G37.

Motorola Moto G87 als paradepaardje

Het nieuwe paradepaardje van de Moto G-serie is de Motorola G87. De grote troef van dit toestel is de 200 megapixel-hoofdcamera met optische beeldstabilisatie. Zoomen kan tot twee keer zonder kwaliteitsverlies. Ook heb je een groothoeklens van 8 megapixel en 32 megapixel-selfiecamera tot je beschikking. De nodige AI-functies zijn aanwezig om je kiekjes te bewerken. Met 183 gram is dit toestel het lichtst van allemaal.

Moto G87 (kleur: Pantone Blue Atoll)

De G87 heeft het helderste scherm van de serie: een 6,78 inch-amoled-display. De High Brightness Mode zorgt voor een helderheid tot wel 5000 nits. De ververssnelheid van 120Hz garandeert een vloeiende weergave tijdens scrollen, gamen en het wisselen tussen apps.

De processor van dienst is de MediaTek Dimensity 6400, de snelste van het viertal. Deze moet zorgen voor soepele prestaties. De batterij is 5200 mAh groot en snelladen doe je met 30 watt. Omgekeerd laden is bij de G87 geen optie.

Prijs, kleuren en beschikbaarheid van de Moto G87

Vanuit de doos draait de Moto G87 op Android 16. Je krijgt drie Android-updates en vier jaar beveiligingspatches. De versie met 8+256GB is verkrijgbaar vanaf 1 mei. Hij heeft een adviesprijs van 399,99 euro en is te bestellen in twee Pantone-kleuren: Blue Atoll (lichtblauw) en Overture (donkerblauw).

