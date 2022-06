Motorola Moto G42 en G62 officieel: betaalbare toestellen voor het middensegment

De Motorola Moto G42 is officieel gepresenteerd en ook de Moto G62 is onthuld. Wel gaat het vooralsnog om een lancering in Brazilië. Of de toestellen ook naar Europa komen en wanneer dat gaat gebeuren, is dus nog de vraag.

Motorola Moto G42 officieel: alles op een rij

Nadat eerder heel veel informatie verscheen over de Motorola Moto G42 is het toestel nu officieel gepresenteerd door Motorola. De fabrikant brengt aan de lopende band nieuwe smartphones uit in verschillende prijscategorieën.

De Moto G42 beschikt over een oled-scherm van 6,4 inch met een full hd-resolutie. Het kloppende hart is de Snapdragon 680-chip, die komt zonder 5G-mogelijkheid. De batterij heeft een capaciteit van 5000 mAh en ondersteunt snelladen.

Keuze heb je uit meerdere kleuren en de frontcamera is verwerkt in een klein gaatje in het scherm. Op de achterkant zijn uiteraard nog meer camera’s aanwezig. De primaire lens heeft een resolutie van 50 megapixel. Ook kun je foto’s schieten in een wijdere hoek, van objecten heel dichtbij of met de nachtmodus in moeilijke lichtomstandigheden.

Het toestel draait uit de doos op Android 12 en de eigen My UX-skin is aanwezig. Dat is een vrij lichte schil die Motorola over Android heen legt en over kleine en handige aanpassingen beschikt.

Dit moet je weten over de Motorola Moto G62

Dat de fabrikanten ook werkte aan de Moto G62 wisten we al. Het scherm daarvan is een fractie groter: 6,5 inch. Wel gaat het om wat minder kleurrijk lcd-paneel. Dat ververst maximaal 120 keer per seconde voor een soepele gebruikservaring.

Dit toestel is wel klaar voor 5G en de toekomst dankzij de Snapdragon 480 Plus-processor. Er is 4GB RAM aanwezig en 128GB uitbreidbare opslag. De Moto G62 beschikt ook over een accu van 5000 mAh en opladen gaat met maximaal 20 Watt.

De vingerafdrukscanner is te vinden in de fysieke aan- / uitknop aan de rechterzijde en stereospeakers én er is plek voor twee simkaarten. Tot slot zijn er aan de achterkant drie camera’s geplaatst van respectievelijk 50, 8 en 2 megapixel.

Release Motorola Moto G42 en Moto G62

Wat de toestellen moeten gaan opbrengen is nog onbekend. Vooralsnog zijn ze alleen voor de Braziliaanse markt gepresenteerd. De komende weken worden ze echter ook in andere markten uitgebracht.

Of Europa daarbij hoort is nog onbekend, maar lijkt wel aannemelijk. Onlangs werd hier al wel de Motorola Moto G52 uitgebracht. Dat toestel kost 249 euro en binnenkort verschijnt op Android Planet de uitgebreide review!

