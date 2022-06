Dit is de Motorola Moto G42: gloednieuwe budgettelefoon voor 209 euro

Motorola brengt over een paar weken de Moto G42 uit in Nederland. Het toestel valt op door het oled-scherm en heeft een 50 megapixel-camera en forse batterij. Lees hier alles.

Motorola Moto G42 officieel aangekondigd

De Moto G42 is Motorola’s nieuwste budgetsmartphone en de opvolger van de Moto G41. De telefoon is begin juli in Nederland verkrijgbaar en heeft een adviesprijs van 209 euro. Je krijgt dan het instapmodel met 64GB opslag, wat anno 2022 een beetje karig is. Gelukkig brengt Motorola ook een 128GB-versie uit voor 229 euro.

De nieuwe Moto G52 lijkt in veel opzichten op de Moto G52, die sinds kort in Nederland te koop is. Zo heeft het toestel bijvoorbeeld ook een oled-scherm, wat voor mooie beelden zorgt. Door oled zijn kleuren feller, is zwart ook echt zwart en het scherm energiezuiniger.

Het display is 6,4 inch groot en daarmee niet bijzonder groot, maar ook niet klein. De resolutie ligt op 2400 bij 1080 pixels en de ververssnelheid gaat niet verder dan 60Hz. Geen 90 of 120Hz dus en hierdoor zijn beelden minder vloeiend. Een 60Hz-display verbruikt wel minder energie, wat weer gunstig is voor de accuduur.

Lijkt op de Moto G52

Op de achterkant van de Motorola Moto G42 zit een drievoudige camera, waarbij vooral de hoofdcamera opvalt. Deze lens heeft een resolutie van 50 megapixel én optische beeldstabilisatie. Door dat laatste wordt bewegingsonscherpte gecorrigeerd, wat handig is bij het maken van video’s en foto in het donker. Beelden zien er dan immers sneller bewogen (wazig) uit.

Uit de doos draait de Moto G42 op Android 12 met de lichte MyUX-schil van Motorola. Die voegt een aantal extra functies toe, maar verandert stock-Android verder nauwelijks. Net als andere Moto G-telefoons krijgt de G42 één grote Android-versie-update (naar Android 13) en twee jaar lang beveiligingspatches. Hiermee loopt Motorola flink achter op andere smartphonefabrikanten.

De Moto G42 beschikt over dezelfde processor als de G52: de Snapdragon 680. Deze chip is relatief energiezuinig, maar niet de krachtigste en 5G-internet ontbreekt. De 5000 mAh-accu is relatief groot en kan snelladen met 18 Watt. Tot slot beschikt de budgettelefoon over een waterafstotende behuizing, dualsim-ondersteuning, koptelefoonaansluiting en vingerafdrukscanner.

