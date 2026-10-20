Moto G47 Power komt eraan: dit is grootste troef van middenklasser

Na de Moto G17, G17 Power, G37 Power, G47, G57, G57 Power, G67 en G77 lijkt het tijd voor een nieuw model in de Moto G-serie van Motorola. De gelekte Moto G47 Power heeft een opvallend flinke batterij.

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Moto G47 Power half jaar na reguliere G47

In april kondigde Motorola ineens vier nieuwe toestellen in de Moto G-serie aan. Dat brengt het totaal al bijna op tien. De Moto G47 was één van die modellen die eerder dit jaar uitkwam. Met een prijs van 319,99 euro (inmiddels gedaald naar 189,- euro) is dit een betaalbare middenklasser.

Blijkbaar vindt Motorola het nodig om daar bijna een half jaar later ineens een Power-uitvoering van uit te brengen. Dat heeft website GSMArena ontdekt op EPREL. Dat is een Europese database waarin fabrikanten en leveranciers informatie registreren over producten waarvoor energielabels verplicht zijn.

Laten we eens kijken wat de Moto G47 Power volgens uitgelekte specificaties te bieden heeft. Voor het gemak staan ook de wapenfeiten van de in mei gelanceerde Moto G47 ernaast, zodat we de twee toestellen goed kunnen vergelijken.

Motorola Moto G47 (gelanceerd in mei) Motorola Moto G47 Power (gelekte specs) Scherm 6,67 inch (120Hz) 6,67 inch (120Hz) Chipset MediaTek Dimensity 6300 MediaTek Dimensity 6300 Accu 5200 mAh 6900 of 7000 mAh Laadsnelheid 20W en 6W (omgekeerd) 30W Camera’s 108 megapixel hoofdcamera + macrolens van 2 megapixel 108 megapixel hoofdcamera + macrolens van 2 megapixel Configuratie 8+128GB (uitbreidbaar via micro-sd tot 1TB) 4+128GB Software Android 16 (één Android-update en 3 jaar patches) Android 16 Kleuropties Grijs, paars en blauw Zwart en blauw Prijs bij lancering 319,99 euro 270 euro (gerucht!)

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Batterijcapaciteit gegroeid, maar prijs niet?

Het lijkt dus vooral te gaan om veel van wat we al kennen van de Moto G47. Op scherm-, camera- en chipgebied welteverstaan. Toch zou een eventuele groei van de accu wel noemenswaardig zijn: van 5200 mAh naar 6790 mAh. Dat wordt naar verwachting vanwege marketingredenen afgerond naar 6900 of zelfs 7000 mAh. Dat laatste zagen we ook al bij de Motorola G37 Power en Motorola Moto G57 Power.

Waar veel potentiële kopers echter eerder op zullen hopen, is een guller updatebeleid. Dat van de Motorola Moto G47 kan namelijk echt niet: eigenaren mogen slechts één nieuwe Android-versie verwachten. Voor de adviesprijs van ruim 300 euro zijn genoeg toestellen van andere merken te krijgen waarmee je jezelf verzekert van drie of zelfs meer software-updates.

En dan is er nog de kwestie van de mogelijke downgrade in werkgeheugen naar slechts 4GB. Allemaal verklaarbaar met de stijgende prijzen voor chips, maar ook niet echt gunstig te noemen. Of dat een mogelijke prijsdaling bij release (de geruchten gaan dat de adviesprijs rond de 270 euro komt te liggen) tot gevolg heeft, lijkt nog maar sterk de vraag. Sneller laden is trouwens wel mooi meegenomen.

Zodra we meer weten, vullen we dit artikel natuurlijk aan.