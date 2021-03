‘Motorola werkt aan nóg een budgetsmartphone: Moto G50 op komst’

Motorola bracht de afgelopen maanden al de nodige smartphones uit en werkt naar verluidt aan nog een nieuw budgettoestel. De Moto G50 is nu te zien op gelekte renders en de eerste specificaties zijn ook bekend.

Bekijk de Motorola Moto G50 renders

De website Dealntech heeft renders van de nog onaangekondigde Motorola Moto G50 gepubliceerd. De smartphone lijkt op andere recente Motorola-telefoons en heeft vooral veel weg van de Moto G30, die sinds kort in Nederland te koop is. Zo ziet de achterkant er ongeveer hetzelfde uit en kenmerkt de voorkant zich door de relatief dikke schermranden en waterdruppel-notch bovenin.

Op de achterzijde zijn drie camera’s te zien. Het gaat mogelijk om een 48 megapixel-hoofdcamera, 5 megapixel-macrocamera voor kiekjes van heel dichtbij en een 2 megapixel-dieptesensor. Ook zien we een vingerafdrukscanner die in het Motorola-logo is verwerkt. Verder heeft de Moto G50 een koptelefoonaansluiting, usb-c-poort en speakers aan de onderkant.

Volgens de informatie van Dealntech heeft de Motorola Moto G50 een Snapdragon 480-processor. Deze chip is bedoeld voor budgetsmartphones en ondersteunt 5G, waardoor deze feature ook op het nieuwe Motorola-toestel zit. Daarnaast zou de telefoon beschikken over 4GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 5000 mAh-accu en een 90Hz-scherm. Door dat laatste ogen beelden vloeiender.

Het is onduidelijk wat de Motorola Moto G50 gaat kosten en wanneer ‘ie wordt aangekondigd. Mogelijk gebeurt dit laatste al morgen. Motorola organiseert dan een online evenement waar het hoogstwaarschijnlijk de Moto G100 presenteert. Misschien krijgen we dan ook meer te horen over de goedkopere Moto G50. Op Android Planet houden je natuurlijk op de hoogte van de aankondiging(en).

Moto G30

Als gezegd heeft Motorola onlangs de Moto G30 in Nederland uitgebracht. Dit toestel kost 179 euro en is ook voorzien van een vloeiend 90Hz-scherm en grote accu. Ook heeft de Moto G30 een krachtige Snapdragon 662-processor, ondersteuning voor snel opladen, vier camera’s achterop en een waterafstotende behuizing.

Wil je meer weten? We hebben een uitgebreide review van de Motorola Moto G30 geschreven. Kijk je liever? Check dan onze videoreview hieronder.

