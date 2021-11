Dit is de Motorola Moto G51: 50 megapixel-camera en 120Hz-scherm

Motorola heeft in het buitenland de Moto G51 aangekondigd. Het betaalbare Android-toestel heeft een 50 megapixel-camera en vloeiend 120Hz-scherm en komt waarschijnlijk ook naar Nederland.

Motorola Moto G51 officieel onthuld

In China is de Motorola Moto G51 uit de doeken gedaan, zo meldt onder meer MySmartPrice. Het toestel dook de afgelopen weken al op in geruchten en ziet nu officieel het levenslicht. De smartphone lijkt de Moto G50 van eerder dit jaar op te volgen en beschikt over verschillende opvallende features.

Zo heeft de Moto G51 een erg groot scherm van 6,8 inch, net als bijvoorbeeld de Moto G9 Power. Het display toont vloeiende beelden dankzij de 120Hz-ververssnelheid, maar de hd-resolutie is wel laag. Hierdoor zien beelden er niet zo scherp uit en zijn losse pixels makkelijker van elkaar te onderscheiden.

De nieuwe Motorola Moto G51.

Daarnaast heeft de Moto G51 een Snapdragon 480 Plus-processor, die standaard 5G-internet ondersteunt. Ook is de Moto-telefoon voorzien van maar liefst 8GB aan werkgeheugen, wat veel meer is dan bij de meeste budgettoestellen van Motorola. Voor het opslaan van apps, media en meer is 128GB aan opslagruimte aanwezig. Dualsim-ondersteuning is ook aan boord.

Op de achterkant zit een drievoudige camera, waarbij de 50 megapixel-hoofdcamera vooral in het oog springt. De Xiaomi Redmi 10, die sinds kort in Nederland te koop is, heeft ook zo’n 50 megapixel-lens. Wijdere plaatjes worden gemaakt met de 8 megapixel-groothoeklens, terwijl de 2 megapixel-macrocamera juist is bedoeld voor plaatjes van dichtbij. De G51 heeft een nachtmodus en kan ook beelden met meerdere camera’s tegelijk schieten.

Grote accu, mogelijk naar Nederland

Verder heeft Motorola de Moto G51 uitgerust met een usb-c-poort, 5000 mAh-accu, bluetooth 5.2 en een koptelefoonaansluiting. De telefoon draait helaas nog wel op Android 11, terwijl het nieuwere Android 12 onlangs is gelanceerd. De software lijkt op stock-Android, al zet Motorola wel zijn MyUI-schil op het toestel.

De Motorola Moto G51 is in China gelanceerd en heeft daar een adviesprijs van 1499 Chinese Yuan. Omgerekend komt dat neer op iets meer dan 200 euro. Het is onduidelijk of de smartphone ook in Nederland verschijnt, maar dit lijkt wel aannemelijk. Veel Moto-toestellen worden immers hier uitgebracht.

