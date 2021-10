‘Motorola Moto G51 komt eraan: dit zijn de eerste specificaties’

Motorola werkt naar verluidt aan de Moto G51. Deze smartphone volgt de Moto G50 op en verschijnt mogelijk binnenkort al. Dit zijn de eerste specificaties.

‘Eerste Motorola Moto G51-specificaties gelekt’

Het nieuws komt van TechnikNews, een Duitse website die vaker informatie over onaangekondigde Motorola-telefoons deelt. Volgens de bron heeft de Moto G51 een drievoudige camera op de achterkant. De hoofdcamera zou een hoge resolutie van 50 megapixel hebben, waarbij pixels waarschijnlijk worden samengeperst om mooiere foto’s te krijgen.

Ook zou een 8 megapixel-groothoeklens aanwezig zijn, waarmee de Moto G51 wijdere foto’s van bijvoorbeeld landschappen kan maken. Op de achterkant zit bovendien een 2 megapixel-camera, waarschijnlijk om macrofoto’s (plaatjes van heel dichtbij) te maken of te fungeren als dieptesensor. Verder heeft het scherm volgens TechnikNews een full-hd-resolutie, maar het is onduidelijk hoe groot het is.

Onlangs verschenen nog meer specificaties op Geekbench, een website waar benchmarks worden geplaatst. Omdat deze niet altijd betrouwbaar zijn, nemen we de informatie nog met een korreltje zout. De Moto G51 zou tot slot beschikken over een Snapdragon 750G-processor, die ook in bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A52 5G en OnePlus Nord CE zit, en 4GB werkgeheugen.

Mogelijk wordt de Motorola Moto G51 al over een paar weken aangekondigd; de bron heeft het over een aankondiging in november. Of de smartphone ook in Nederland verschijnt en wat ‘ie moet gaan kosten, is echter onduidelijk. Naar verluidt komt Motorola binnenkort ook met de Moto G71.

Meer Motorola-telefoons

Motorola heeft dit jaar veel verschillende toestellen uitgebracht in Nederland. Denk bijvoorbeeld aan de Moto G30, een betaalbaar toestel met een vloeiend 90Hz-scherm en lange accuduur. De Moto G60s, die je sinds augustus kan kopen, moet het vooral hebben van de supersnelle oplader (50 Watt) en het grote 6,8 inch-display met 120Hz-ververssnelheid.

In de goedkopere Moto E-reeks zijn de Moto E20 en Moto E40 uitgebracht. Deze smartphones kosten minder dan 150 euro en zijn niet zo snel, maar voldoen prima als je alleen wil WhatsAppen, simpele apps gebruikt en af en toe een video kijkt.

