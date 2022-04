Motorola Moto G52 volgende maand naar Nederland voor 249 euro

Motorola heeft zojuist een gloednieuwe smartphone aangekondigd: de Moto G52. Het toestel valt op door de slanke behuizing, heeft een amoled-scherm en draait op Android 12.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Motorola Moto G52 officieel naar Nederland

De Motorola Moto G52 dook al op in geruchten en is nu officieel uit de doeken gedaan. De telefoon volgt de Moto G51 op, al is deze smartphone pas een paar maanden oud. De G51 is sinds januari dit jaar in Nederland verkrijgbaar en nu dus alweer ‘verouderd’.

De nieuwe Moto G52 is met een adviesprijs van 249 euro bij verschijning wel drie tientjes goedkoper dan zijn voorganger. De Moto-smartphone is vanaf medio mei beschikbaar en verschijnt in drie kleuren: grijs, blauw en wit. De smartphone is – ondanks het grote 6,6 inch-scherm – opvallend licht (169 gram). Ook is de behuizing relatief dun (7,99 millimeter), wat de G52 een slanke smartphone maakt.

Om terug te komen op het scherm: het gaat om een 6,6 inch-display met een ververssnelheid van 90Hz. Dit betekent dat het scherm 90 keer per seconde wordt ververst, zodat beelden veel vloeiender zijn. Het amoled-scherm moet verder mooie kleuren tonen en heeft een full-hd-resolutie, wat in deze prijsklasse gangbaar is.

Android 12, grote accu en meer

Op de achterkant zitten drie camera’s. Met de 50 megapixel-hoofdcamera maak je normale foto’s, die pixels combineert om betere plaatjes in het donker vast te leggen. Daarnaast heeft de Moto G51 een 8 megapixel-groothoeklens die tevens als dieptesensor fungeert, en nog een macrocamera voor close-ups.

Onder de motorkap zit een Snapdragon 680-processor met 4/6GB werkgeheugen en 128/256GB opslagruimte. De SD680-chip zien we vaker bij goedkopere Android-telefoons en kan niet overweg met 5G. Wel heeft de Motorola Moto G52 een 5000 mAh-accu, die snel oplaadt (30 Watt). De behuizing is spatwaterdicht, net als bij veel andere Moto’s.

Tot slot draait de Moto G52 op Android 12, de nieuwste versie van het besturingssysteem. Motorola geeft zijn telefoons vaak één grote Android-upgrade (in dit geval naar Android 13) en twee jaar beveiligingspatches. Bedrijven als Samsung en OnePlus doen dit beter en ondersteunen hun goedkopere toestellen langer.

Het laatste nieuws over Motorola: