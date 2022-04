Motorola Moto G52 vs Moto G51: dit zijn de 5 belangrijkste verschillen

De Moto G52 verschijnt slechts een paar maanden na Moto G51, dus wat heeft Motorola precies verbeterd? In deze vergelijking bespreken we de belangrijkste verschillen tussen de budgetsmartphones.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Motorola Moto G52 vs Moto G51: de verschillen

Motorola kondigde deze week de Moto G52 aan, een nieuwe betaalbare telefoon van ‘slechts’ 249 euro. De aankondiging is opvallend, aangezien de Moto G51 pas sinds januari in Nederland te koop is. Waarom Motorola kiest van zo’n snelle opvolger is niet duidelijk, maar de grote vraag is natuurlijk wat het bedrijf heeft verbeterd.

In dit artikel kijken we daarom naar de vijf belangrijkste verschillen tussen de Moto G52 en Moto G51, want de toestellen zijn op veel gebieden best anders. Laten we snel beginnen.

1. Veel lichter en dunner

Als je de Motorola Moto G52 en Moto G51 naast elkaar legt, zie je op het eerste gezicht weinig verschil. De smartphones hebben allebei een groot scherm met dunne randen en een cameragat bovenin voor de selfielens. Ook de achterkanten zijn vrijwel identiek, want het camera-eiland is bijvoorbeeld niet aangepast.

Je merkt wel duidelijk verschil wanneer je de telefoons oppakt. De nieuwe Moto G52 is namelijk een stuk lichter én dunner dan zijn voorganger. De behuizing is maar 8 millimeter dun en met een gewicht van 169 gram hoort de Moto G52 bij de lichtste Android-smartphones van dit moment.

Ter vergelijking: de Moto G51 is met 208 gram aanzienlijk zwaarder en bovendien dikker (9,1 millimeter). Als je het belangrijkst vindt dat je telefoon niet te zwaar (en een beetje handzaam) is, dan is de G52 de betere keuze.

De Motorola Moto G52

2. Kleiner scherm

Het scherm van de Motorola G52 is bovendien iets kleiner dan dat van de G51. Het display is 6,6 inch groot in plaats van 6,8 inch, maar heeft wel dezelfde resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Dat is gangbaar in dit prijssegment en moet voor scherpe beelden zorgen. Je kan dus prima YouTube-video’s en films en series kijken met de Netflix- of HBO Max-app.

Bij de schermkwaliteit voert Motorola een verbetering door, terwijl het tegelijkertijd ook een stapje terugdoet. Het display van de Moto G52 heeft een oled-paneel, waardoor kleuren er mooier uitzien en zwart ook écht zwart is. Het lcd-scherm van de Moto G51 ziet er simpelweg minder strak uit.

De ververssnelheid is wel teruggeschroefd naar 90Hz, terwijl dit bij de Moto G51 120Hz is. Een groot verschil is dit overigens niet; 90Hz is nog steeds erg vloeiend en meer dan genoeg voor de meeste gebruikers.

3. Snellere processor, maar geen 5G

De Moto G52 heeft ook een snellere processor dan zijn voorganger. Onder de motorkap zit een Snapdragon 680-processor in plaats van de Snapdragon 480-chip. De SD680 moet voor betere prestaties zorgen, maar kan niet overweg met 5G. Opvallend genoeg kan de ‘oudere’ Moto G51 dit wel.

De hoeveelheid werkgeheugen en opslagruimte is verder hetzelfde gebleven. Zowel de Moto G52 als Moto G51 hebben 4GB RAM en 128GB opslag, waarbij je dat laatste nog verder kan uitbreiden met een micro-sd-geheugenkaartje. De 4GB aan werkgeheugen is anno 2022 overigens aan de krappe kant in ‘Android-land’.

4. Nieuwe software

Een ander belangrijk verschil is dat de nieuwe Moto G52 op Android 12 draait, de nieuwste versie van het besturingssysteem. Op de Moto G51 staat nog Android 11, dat inmiddels anderhalf jaar oud is. De Moto G52 is op dit gebied helemaal up-to-date en ook een betere investering als je naar de toekomst kijkt.

De Motorola Moto G51

De telefoon krijgt namelijk nog een Android 13, terwijl de Moto G51 alleen wordt bijgewerkt naar Android 12 – dat dus al standaard op de G52 is geïnstalleerd. Daarnaast krijgt de nieuwe telefoon – omdat ‘ie een aantal maanden na de G51 verschijnt – iets langer beveiligingspatches.

5. Veel sneller opladen

Tot slot willen we de verbeterde oplaadsnelheid noemen. Zoals je in de Motorola Moto G51 review kan lezen, blinkt de telefoon uit door zijn accuduur – maar valt de oplaadsnelheid erg tegen. De smartphone kan maar met 10 Watt laden en daardoor duurt het 2,5 uur voordat ‘ie helemaal vol zit.

In het doosje van de Moto G52 zit gelukkig een krachtige 30 Watt-stekker, waarmee het toestel stukken sneller oplaadt dan zijn voorganger. Draadloos opladen is echter niet aanwezig, maar deze feature zien we ook vrijwel nooit bij smartphones van tussen de 200 en 300 euro.

Motorola Moto G52 release in Nederland

De Motorola Moto G52 is medio mei in Nederland verkrijgbaar en kost 249 euro. Daarmee is het toestel bij de lancering een paar tientjes goedkoper dan de Moto G51, die een adviesprijs van 279 euro heeft. Op dit moment haal je de G51 echter in huis voor 220 euro.