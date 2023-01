Motorola vernieuwt Moto G-lijn: dit zijn de vier nieuwe smartphones

Motorola heeft maar liefst vier nieuwe smartphones in de Moto G-reeks aangekondigd. In dit artikel lees je alles over de betaalbare toestellen.

Motorola Moto G53 (en meer) officieel onthuld

Motorola kondigt in één klap vijf nieuwe smartphones aan. Het gaat om vier telefoons in de Moto G-reeks: de Motorola Moto G73, Moto G53, Moto G23 en Moto G23. Ook komt het bedrijf met de nieuwe Moto E13, die opvalt door de erg lage adviesprijs. Wil je weten wat de nieuwe Moto’s te bieden hebben? In dit artikel nemen we de smartphones met je door.

Motorola Moto G73

De nieuwe uitblinker in de Moto G-lijn is de Moto G73. Het toestel is voorzien van een groot 6,5 inch-scherm, met een hoge full-hd-resolutie en ververssnelheid van 120Hz. Door dat laatste worden beelden erg vloeiend weergegeven. Deze feature zien we ook bij andere Moto G-telefoons, waarover later meer.

De Motorola Moto G73 wordt aangedreven door een MediaTek Dimensity 930-processor, die 5G-ondersteunt en wordt geholpen door 8GB aan werkgeheugen. Dat moet voldoende zijn om apps vloeiend te draaien en vlot te multitasken. De accu is 5000 mAh groot en kan snelladen met maximaal 30 Watt.

Tot slot beschikt de Moto G73 over een dubbele camera, wat enigszins opvallend is. Veel fabrikanten kiezen er immers voor om telefoons van zoveel mogelijk camera’s op de achterkant te voorzien, wat overigens niet altijd even nuttig is. De G73 heeft een 50 megapixel-hoofdcamera en maakt wijdere foto’s met de 8 megapixel-groothoeklens.

De Motorola Moto G73 verschijnt de komende weken in Nederland en heeft een adviesprijs van 299 euro.

Motorola Moto G53

De nieuwe Motorola Moto G53 is goedkoper dan de Moto G73, maar ook minder krachtig. Zo zit onder de motorkap een Snapdragon 480 Plus-processor met een stuk minder werkgeheugen: 4GB. De batterij is met 5000 mAh wel even groot, maar kan opladen met maximaal 10 Watt. Dat is in deze prijsklasse wel een tegenvaller.

Op de achterkant van de Moto G53 zitten twee camera’s: een 50 megapixel-hoofdcamera en 2 megapixel-macrocamera. Laatstgenoemde gebruik je voor kiekjes van heel dichtbij, bijvoorbeeld van planten of insecten. Selfies schiet de smartphone in 8 megapixel.

Verder is de Motorola G53 voorzien van een 6,5 inch-scherm met een hoge 120Hz-ververssnelheid, koptelefoonaansluiting en Android 13. De andere nieuwe Moto’s draaien overigens ook op Android 13.

De Motorola Moto G53 verschijnt de komende weken in Nederland en heeft een adviesprijs van 249 euro.

Motorola Moto G23

Als je iets minder te besteden hebt, dan is de Motorola Moto G23 wellicht een interessante optie. De smartphone heeft een groot 6,5 inch-scherm met 90Hz, maar de hd-resolutie is wel laag. Opvallend is dat de Moto G23 sneller kan opladen dan de duurdere Moto G53: 30 Watt.

Op de achterkant zit ook een camera extra. Naast een 50 megapixel-hoofdcamera en 5 megapixel-groothoeklens (die tevens dienst doet als dieptesensor) zien we een 2 megapixel-macrocamera. De MediaTek Helio G85-processor is daarentegen wel een stukje langzamer.

De Motorola Moto G23 verschijnt de komende weken in Nederland en heeft een adviesprijs van 199 euro.

Motorola Moto G13

Tot slot komt Motorola met de Moto G13, de meest betaalbare smartphone van het viertal. De telefoon heeft dezelfde processor als de Moto G23 en ook een 6,5 inch-hd-scherm. De camera’s verschillen wel: de G13 heeft weliswaar ook een 50 megapixel-hoofdcamera, maar verder alleen twee 2 megapixel-lenzen voor macro- en portretfoto’s.

De Motorola Moto G13 verschijnt de komende weken in Nederland en heeft een adviesprijs van 179 euro.

Nieuwe Android Go-telefoon: de Motorola Moto E13

De Motorola Moto E13 is met een adviesprijs van 119 euro erg betaalbaar. De telefoon draait op Android 13 (Go), een speciale versie van Android voor smartphones met langzame hardware. De specs van de Moto E13 zijn dan ook niet geweldig. Zo zit onder de motorkap een simpele Unisoc-processor, 2GB werkgeheugen en maar 64GB opslag.

De accu is met 5000 mAh wel groot en de behuizing van het toestel is spatwaterdicht. Op de achterkant zit een enkele 13 megapixel-camera, voorop een 5 megapixel-selfielens.

