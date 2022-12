Motorola onthult Moto G53: goedkope 5G-telefoon met Android 13

Motorola heeft de Moto G53 onthuld, een betaalbare smartphone met 5G-ondersteuning. In dit artikel zetten we de belangrijkste specificaties en features op een rijtje.

Motorola Moto G53 officieel aangekondigd

De Motorola Moto G53 is gelijktijdig met de Moto X40 aangekondigd, een high-end toestel. De Moto G53 is daarentegen een betaalbare telefoon met bescheiden specificaties. De smartphone verschijnt vooralsnog alleen in China, maar we verwachten dat ‘ie op termijn ook naar Nederland komt. Zijn voorgangers, de Moto G52 en Moto G51, zijn hier immers ook uitgebracht.

De Moto G53 heeft een groot scherm van 6,5 inch met een hoge ververssnelheid van 120Hz. Hierdoor is het beeld extra vloeiend, wat je merkt als je door websites scrolt of geoptimaliseerde games speelt. Een minpunt is dat de resolutie met 1600 bij 720 pixels nogal laag is. Bij de Moto G52 koos Motorola nog voor een scherper full-hd-display.

De nieuwe smartphone beschikt daarentegen wel over 5G-ondersteuning, iets wat bij de Moto G52 ontbreekt. De G53 wordt aangedreven door een octacore-processor, waarbij het vermoedelijk gaat om de Snapdragon 480 Plus. Deze chip zit ook in andere Motorola-telefoons zoals de Moto G51 en Moto G62. Daarnaast is er 4/8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte aanwezig.

Android 13 en ‘maar’ twee camera’s

Verder is de Motorola Moto G53 voorzien van Android 13, de nieuwste versie van het mobiele besturingssysteem. De software lijkt op stock-Android omdat Motorola in zijn MyUX-schil weinig aanpassingen doet. Hoe het met het updatebeleid zit is onduidelijk, maar we denken dat de G53 minstens één grote Android-upgrade krijgt.

Kijken we naar de camera’s, dan valt op dat er achterop ‘maar’ twee lenzen aanwezig zijn. Veel fabrikanten kiezen ervoor om goedkopere smartphones met drie of vier camera’s uit te rusten, al zijn ze lang niet altijd even nuttig. De Moto G53 heeft een 50 megapixel-hoofdcamera en macrocamera van 2 megapixel. Met laatstgenoemde maak je kiekjes van heel dichtbij.

Tot slot beschikt de Motorola G53 over een koptelefoonaansluiting, waterafstotende behuizing, nfc voor mobiel betalingen, usb-c en een 8 megapixel-selfiecamera. De accu is 5000 mAh groot en dat moet genoeg zijn om makkelijk het einde van de dag te halen. Het opladen gaat met maximaal 18 Watt en dat is niet heel snel.

De Motorola Moto G53 verschijnt in China in twee kleuren: zwart en een soort lichtgrijs. De smartphone heeft een adviesprijs van zo’n 121 euro voor het instapmodel. Je krijgt dan 4GB werkgeheugen en 128GB opslag. De versie met 8GB werkgeheugen kost omgerekend iets meer dan 148 euro.

