Motorola Moto G53 vs Moto G52: de 5 belangrijkste verschillen

De Motorola Moto G53 verschijnt binnenkort in Nederland en dus is het tijd om te kijken wat er is verbeterd ten opzichte van zijn voorganger. Dit is de Motorola Moto G52 vs Moto G52-vergelijking.

Motorola Moto G53 vs Moto G52: een vergelijking

Motorola kondigde deze week de Moto G53 aan, een nieuwe midranger die binnenkort in Nederland verschijnt. Het toestel heeft dezelfde adviesprijs (249 euro) als zijn voorganger, de Moto G52. De grote vraag is echter wat Motorola heeft verbeterd en of de smartphone een voor- of achteruitgang is.

We willen niet teveel verklappen, maar de verschillen tussen de telefoons zijn behoorlijk groot. In dit artikel zetten we de nieuwe Moto-smartphones tegenover elkaar. Lees je mee?

1. 120Hz-scherm is extra vloeiend

Laten we beginnen bij het scherm. De nieuwe Motorola Moto G53 heeft een scherm dat een fractie kleiner is dan zijn voorganger: 6,5 inch in plaats van 6,6 inch. Dat is echter niet het belangrijkste verschil op schermgebied.

De Motorola Moto G53

Motorola kiest bij de Moto G53 voor een 120Hz-display, terwijl de Moto G52 ‘slechts’ tot 90Hz gaat. Beelden en animaties zijn op de G53 hierdoor iets vloeiender, maar de algemene beeldkwaliteit is (op papier) juist achteruit gegaan. Zo is de resolutie een stuk lager: 1600 bij 720 pixels. Dat oogt op dit schermformaat niet zo strak.

Het scherm van de Moto G52 biedt dankzij de full-hd-resolutie (2400 bij 1080 pixels) scherper beeld en ziet er ook ook mooier uit, omdat het een oled-paneel betreft. De nieuwe Moto G53 heeft een standaard lcd-scherm en dit kijkt simpelweg minder lekker weg dan oled.

2. Nu met 5G

De Motorola Moto G53 wordt aangedreven door een Snapdragon 480 Plus-processor. Het grote voordeel van deze chip is dat ‘ie 5G-internet ondersteunt. De Moto G52 kan niet overweg met het snellere mobiel internet en dus is de G53 een stukje moderner en toekomstbestendiger.

Het is lastig te zeggen of de prestaties van de Moto G53 beter zijn dan die van zijn voorganger, die beschikt over een Snapdragon 680-processor. Daarvoor moeten we de telefoon eerst uitgebreid testen; houd hiervoor onze review in de gaten, die we binnenkort hopen te publiceren.

Verder heeft de Motorola G53 onder de motorkap 4GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. Dit is precies hetzelfde als bij de Moto G52. Handig is dat je de opslagruimte verder kan uitbreiden, mocht je meer geheugen nodig hebben voor je apps, muziek en gedownloade films en series. Dit kan met een micro-sd-kaartje van maximaal één terabyte groot.

3. Het design

Aan het design heeft Motorola weinig veranderd. De voorkant van de Moto G53 bestaat nog steeds bijna volledig uit scherm, al zijn de randen niet zo dun als bij duurdere Android-telefoons. Zoals je op de afbeelding hierboven ziet, is met name de bezel (de zogeheten ‘kin’) aan de onderkant behoorlijk dik.

De nieuwe Motorola-telefoon verschijnt in een drietal kleuren: donkerblauw, zilver en een soort roze. Het camera-eiland achterop is niet meer ovaal zoals bij de Moto G52, maar heeft een rechtere vorm. De vingerafdrukscanner zit bij beide smartphones aan de zijkant, in de aan/uit-knop.

4. Camera’s en software

Om nog even terug te komen op de camera’s: hier is best het één en ander veranderd. De Moto G53 heeft opnieuw een 50 megapixel-hoofdcamera, maar de 8 megapixel-groothoeklens van de Moto G52 is verdwenen. Wel zien we opnieuw een 2 megapixel-macrocamera voor close-ups van bijvoorbeeld planten of insecten.

In de praktijk heb je echter weinig aan zo’n macrocamera, omdat de resolutie veel te laag is om genoeg detail vast te leggen. Opvallend is ook dat de de selfiecamera een lagere resolutie heeft. Waar de Moto G52 zelfportretten kan schieten in 16 megapixel, kiest Motorola bij de Moto G53 voor een 8 megapixel-lens.

De Motorola Moto G52

Een voordeel van de Motorola G53 is dat de smartphone standaard op Android 13 draait en in de toekomst nog een update krijgt naar Android-versie 14. De Moto G52 is vorig jaar uitgebracht met Android 12 en heeft met versie 13 zijn enige grote upgrade al gehad. Bovendien ontvangt de nieuwe G53 nog een tijdje beveiligingspatches. Motorola belooft de telefoon drie jaar lang te ondersteunen.

5. Opladen gaat langzamer

Tot slot kijken we naar de batterij. De Moto G53 heeft – net als zijn voorganger – een forse accu van 5000 mAh. Die moet het lang volhouden, zeker omdat de schermresolutie lager is en de hardware dus minder wordt belast. De nieuwere processor is vermoedelijk ook iets zuiniger.

Helaas valt de oplaadsnelheid wel vies tegen. De Moto G53 kan niet overweg met snelladen en gaat maar tot 10 Watt. Dat is opvallend, want de Moto G52 werd juist geleverd met een krachtige 33 Watt-snellader. Die zorgt ervoor dat het toestel zo’n anderhalf uur nodig heeft om van 0 naar 100 procent te gaan. Dat is een snelheid waar de G53 waarschijnlijk alleen maar van kan dromen.

Motorola Moto G53 release

De Motorola Moto G53 verschijnt de komende weken in Nederland en kost 249 euro. Daarmee is het toestel bij de lancering even duur als de Moto G52. Deze telefoon is inmiddels een paar tientjes in prijs gedaald en nog bij veel (web)winkels verkrijgbaar.

