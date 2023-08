‘Afbeeldingen tonen trendy, kleurrijke Motorola Moto G54’

Motorola Moto G54-afbeeldingen van een bekende bron liggen nu op straat en tonen het aankomende midrange-toestel in meerdere kleuren. Wanneer Motorola het toestel presenteert, is helaas nog onduidelijk.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Check deze Motorola Moto G54 afbeeldingen

Er verschijnt steeds meer informatie over de Moto G54 van Motorola. Ditmaal gaat het om een drietal officiële marketingrenders van het aankomende toestel. Ze zijn gelekt via EvLeaks, een bekende bron die vaker als informatie deelt over onaangekondigde smartphones.

De smartphone verschijnt in het groen, zwart en blauw, maar eerder verschenen ook afbeeldingen van een tweede toestel met een blauwtint. We zien een rechthoekig camera-eiland dat iets uitsteekt, met daarin de flitser en een dubbele camera. De hoofdcamera heeft een resolutie van 50 megapixel en schiet plaatjes van 12,5 megapixel. Vier pixels worden samengesmolten voor betere kiekjes.

De frontcamera is verstopt in een klein gaatje in het display en de randen rond het scherm zijn vrij smal, maar de kin is wel iets dikker. Specificaties noemt Blass niet en ook weten we nog niet wanneer de Moto G54 wordt aangekondigd.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer over de Motorola Moto G54

Eerder verscheen er allerlei informatie over de aankomende midranger. Zo is het scherm 6,5 inch groot en heeft het een full-hd-resolutie. Het gaat waarschijnlijk om een lcd-display met een verversfrequentie van 120Hz. Er is 8GB werkgeheugen en 256GB interne opslagruimte aanwezig, maar over de processor tasten we nog in het duister.

De vingerafdrukscanner is verstopt in de aan- /uitknop en de batterij heeft een capaciteit van 5000 mAh. Er zijn stereospeakers aanwezig en de behuizing is beschermd tegen wat druppeltjes water.

De hoofdcamera beschikt over optische beeldstabilisatie voor scherpe kiekjes en filmpjes. Het toestel draait op Android 13 en daaroverheen ligt de lichte schil van de fabrikant, die alleen een handvol eigen opties en apps toevoegt, maar voor de rest lijkt op stock-Android.

Een officiële onthulling komt steeds dichterbij. Onlangs is de Moto G14 officieel gepresenteerd en geruchten over een Moto G84-model zijn ook opgedoken. Uiteraard houdt Android Planet al het Motorola-nieuws voor je in de gaten!

Lees meer over Motorola: