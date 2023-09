Motorola onthult Moto G54: dit is de nieuwe midranger

Met de Moto G54 presenteert Motorola een gloednieuwe midranger. De smartphone is betaalbaar en heeft een achterkant van kunstleer. In dit artikel bespreken we de specificaties met je.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Motorola Moto G54 officieel aangekondigd

De Motorola Moto G54 is officieel aangekondigd. Het toestel is nu verkrijgbaar in China, maar komt hoogstwaarschijnlijk later ook naar de Benelux. De betaalbare smartphone volgt de Moto G53 van eerder dit jaar op en heeft op papier betere specificaties. We nemen de belangrijkste features met je door.

Motorola voorziet de Moto G54 van een 6,5 inch-scherm met een hoge ververssnelheid van 120Hz. Een belangrijke verbetering is dat het display een resolutie van 2400 bij 1080 pixels heeft. De Moto G53 moest het doen met een veel minder scherp hd-scherm. In het scherm zit een klein gaatje voor de selfiecamera van 16 megapixel.

De nieuwe Moto-telefoon is met een gewicht van 180 gram relatief licht en heeft een achterkant van veganistisch leer. Dit kennen we van bijvoorbeeld de Motorola Edge 40 en Razr 40. De achterzijde biedt meer grip en toont minder snel vingerafdrukscanner en vetvlekken. Met een dikte van 8,04 millimeter is de Moto G54 ook relatief dun.

Onder de motorkap van de Moto zit een MediaTek Dimensity 7020-processor met 8GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. Dat laatste is uitbreidbaar middels een micro-sd-geheugenkaartje. Ook beschikt de smartphone over een koptelefoonaansluiting, stereospeakers, dualsim-ondersteuning en vingerafdrukscanner. Die zit aan de zijkant.

Grote accu, langzaam opladen

Verder is de Motorola Moto G54 voorzien van een 5000 mAh-accu, net als de meeste telefoons in dit prijssegment. De batterij moet het zonder problemen een dag volhouden. De oplaadsnelheid valt helaas tegen: de batterij vult zich met maximaal 15 Watt. De meeste betaalbare smartphones doen dit sneller.

Op de achterkant van de G54 zitten twee camera’s. De hoofdcamera heeft een resolutie van 50 megapixel en optische beeldstabilisatie, waardoor foto’s scherper zijn als je handen trillen of het buiten donker is. Bij de tweede camera is iets opvallends aan de hand: in China is dit een 2 megapixel-dieptesensor, maar in India kiest Motorola juist voor een 8 megapixel-groothoeklens.

Uit de doos draait de Moto G54 op Android 13, al staat versie 14 voor de deur. Deze update komt op een later moment naar de smartphone en waarschijnlijk is het ook de enige grote Android-upgrade. Moto G-telefoons krijgen normaliter één versie-update en drie jaar aan beveiligingspatches.

Het is nog niet duidelijk wanneer de Motorola Moto G54 naar Nederland en België komt en wat de telefoon moet kosten. In China kost het toestel omgerekend 140 euro. Houd Android Planet in de gaten, want volgen het nieuws op de voet. Niks missen? Schrijf je dan in voor onze gratis nieuwsbrief, volg ons op Instagram, X (voorheen Twitter) en Facebook of download de gratis Android Planet-app.

Volg het laatste Motorola-nieuws: