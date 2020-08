Heb je een Motorola Moto G6, Moto G6 Plus, G6 Play? Dan hebben we slecht nieuws, want Lenovo is gestopt met de software-ondersteuning van deze toestellen. Ook de Moto E5 en E5 Plus worden niet meer bijgewerkt.

Geen Motorola Moto G6-updates meer

Motorola geeft de Moto G6, Moto G6 Plus, Moto G6 Play, Moto E5 en Moto E5 Plus geen updates meer. Dit is te lezen op een supportpagina van Motorola, waar het bedrijf bijhoudt welke toestellen worden bijgewerkt. De Moto G6-serie is ruim twee jaar ondersteund met Android-updates en kregen één grote upgrade (naar Android Pie) en ieder kwartaal een beveiligingsupdate.

Ook voor de goedkopere Motorola Moto E5 en Moto E5 Plus stopt de software-ondersteuning. Deze toestellen hebben sinds de release in 2018 alleen beveiligingsupdates gekregen, maar nooit een Android-versie-update. De Android 9.0 (Pie)-update voor de Moto G6 en Moto G6 Plus verscheen in respectievelijk mei en maart 2019.

Website PiunikaWeb schrijft dat de Moto G6 onlangs een beveiligingsupdate heeft gekregen en dit waarschijnlijk de laatste is. Heb je een toestel uit de Moto G6- of E5-reeks, dan wordt je telefoon niet meer voorzien van updates, waardoor je potentieel kwetsbaar bent voor beveiligingsproblemen.

Nieuwere Moto-telefoons

De nieuwere Motorola Moto G7, Moto G7 Plus, G7 Power en G7 Play worden voorlopig nog wel ondersteund, en deze smartphones zijn inmiddels bijgewerkt naar Android 10. Omdat Moto G-toestellen één grote Android-upgrade krijgen, worden ze in de toekomst niet bijgewerkt naar het nieuwe Android 11. De smartphones worden nog wel voorzien van beveiligingsupdates.

De Moto G-telefoons die wel Android 11 krijgen, zijn de Moto G8 Power, Moto G8, Moto G 5G Plus en Moto G Pro. De Moto G8 Plus, die eind vorig jaar werd uitgebracht, wacht nog op een Android 10-update en wordt niet geüpdatet naar Android 11.

