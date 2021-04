Fabrikant Motorola speelt zich de laatste tijd flink in de kijker. Nu is het design van de Motorola Moto G60 verschenen en ook weten we hoe de nog niet gepresenteerde Moto G40 Fusion eruitziet.

Motorola Moto G60 design: drie camera’s en brede randen

Het Motorola Moto G60 design is simpelweg onthuld via een tweet van Motorola India. We zien het toestel in een grijze kleur met drie camera’s op de achterkant. Ook het Motorola-logo zien we daar. Daarin is ook de fysieke vingerafdrukscanner te vinden.

De randen om het schermen lijken vrij breed en de kin lijkt nog net een fractie dikker. Een gaatje in het scherm is de plek voor de enkele selfiecamera. Aan de rechterzijde zijn meerdere knoppen aanwezig. We gaan uit van een aan/uit-knop en volumeknoppen. De derde knop dient waarschijnlijk om de Google Assistent snel te activeren.

Vermoedelijke specificaties Moto G60

Volgens geruchten heeft de frontcamera een resolutie van 32 megapixel. De primaire camera krijgt een resolutie van 108 megapixel. Daarnaast wordt er gesproken over een sensor van 8 megapixel (groothoeklens) en 2 megapixel. Die laatste gebruik je waarschijnlijk voor close-ups of als dieptesensor voor portretfoto’s. Bij zo’n kiekje wordt het onderwerp scherp vastgelegd, terwijl de achtergrond juist vervaagd is.

Andere specificaties bestaan uit een scherm van 6,78 inch met een full hd-resolutie en ververssnelheid van 120Hz. Dat zorgt ervoor dat het toestel een stuk vloeiender aanvoelt dan modellen met een 60Hz- of 90Hz-display. Het scherm wordt namelijk vaker ververst, waardoor alles fijner oogt. Onder de motorkap zou de Snapdragon 732G-chip aanwezig zijn. Die levert prima prestaties voor het geld, zoals we onder andere schreven in onze Poco X3 NFC review.

Tot slot zou de accu 6000 mAh groot zijn en ondersteuning hebben voor snelladen. Hoe snel dat precies gaat is echter nog onbekend. Er is 6GB RAM aan boord, 128GB interne opslag en het toestel wordt uitgeleverd met Android 11.

Moto G40 Fusion en release

Ook is het uiterlijk van de Moto G40 Fusion verschenen via het account in een donkerpaarse kleur. Dat toestel deelt verschillende specificaties met de Moto G60, zoals het scherm en de accu. Wel zien we qua camera’s wat verschillen. De Motorola Moto G40 heeft een enkele 16 megapixel-selfiecamera en ook drie camera’s op de achterzijde. De resoluties daarvan zijn respectievelijk 64, 8 en 2 megapixel.

In de tweet wordt nog genoemd dat het wachten is op de release van beide toestellen bij een grote Indiase webwinkel. Dat wijst erop dat de lancering niet al te lang meer op zich zal laten wachten.

Daarbij is het nog de vraag of Motorola beide toestellen ook bij ons op de markt brengt. Onlangs presenteerde het merk nog de Moto G10, Moto G30 en Moto G100, waarbij eerstgenoemde hier niet officieel verschijnt, maar de Moto G10 kopen in Nederland kan inmiddels wel.

