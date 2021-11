Motorola Moto G60 naar Nederland: 108 megapixel-camera en hele grote accu

De Motorola Moto G60 is vanaf vandaag beschikbaar in Nederland, zo maakt de fabrikant bekend. De smartphone valt op door zijn 108 megapixel-camera, erg grote accu en het ontwerp.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Motorola Moto G60 release in Nederland

De Motorola Moto G60 is niet een compleet nieuwe smartphone, want hij werd in april al aangekondigd in het buitenland. Motorola maakt bekend dat het toestel vanaf nu ook in Nederland te koop is. De Moto G60 kost 299 euro en verschijnt bij ‘geselecteerde retailers’. De smartphone lijkt aan de buitenkant een beetje op de Moto G60s (ook sinds kort in Nederland verkrijgbaar), maar verschilt wel op veel andere punten.

Zo heeft de Moto G60 snellere hardware. Het toestel wordt aangedreven door een Snapdragon 732G-processor met 6GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. Dat laatste kun je met een micro-sd-geheugenkaartje verder uitbreiden, als je meer ruimte nodig hebt voor je apps, foto’s en video’s. De vingerafdrukscanner zit aan de achterkant, net als bij veel andere Motorola-telefoons.

Opvallend is het ontwerp van de Moto G60. De achterkant heeft een grijze, spiegelende kleur met een blauw/groen camera-eiland. De behuizing is van plastic, maar wel spatwaterdicht. Door het 6,8 inch-full-hd-scherm, dat een hoge 120Hz-ververssnelheid ondersteunt, is de G60 een beetje lomp en zwaar (225 gram). De telefoon heeft ook een koptelefoonaansluiting, nfc-chip voor mobiele betalingen en bluetooth 5.0.

108 megapixel-camera en enorme accu

Een andere belangrijke feature van de Motorola Moto G60 zijn de camera’s achterop. De smartphone heeft namelijk een 108 megapixel-camera, wat we niet vaak zien in dit prijssegment. De lens combineert pixels en daardoor moet je betere 12 megapixel-foto’s krijgen. Op de achterkant zit ook een 8 megapixel-groothoeklens en een macrocamera voor plaatjes van heel dichtbij.

De accu is met een capaciteit van 6000 mAh erg groot en moet makkelijk een volle dag meegaan. Bij de Moto G9 Power van eerder dit jaar zagen we ook al een 6000 mAh-batterij. Snelladen is ingebouwd en gaat met maximaal 20 Watt. Door de grote accu duurt het waarschijnlijk wel een tijdje voordat de Moto G60 weer helemaal is opgeladen. Draadloos opladen is niet van de partij.

Tot slot draait de Moto G60 op een bijna kale versie van Android 11, oftewel: er zijn weinig overbodige apps en extra functies aanwezig. Dankzij Motorola’ MyUX-schil kun je de software wel een beetje aanpassen. Moto G-toestellen krijgen vaak twee jaar lang bevelligingsupdates en één grote Android-upgrade. We verwachten daarom dat de G60 wordt bijgewerkt naar het nieuwe Android 12.

Meer lezen over Motorola?