De Moto G-lijn van Motorola wordt binnenkort opnieuw uitgebreid met een nieuw toestel: de Moto G60. Volgens een betrouwbare bron krijgt de smartphone een aantal indrukwekkende specificaties met zich mee.

De eerste in de Moto G-lijn met een 120Hz-scherm

De Moto G60 krijgt naar verwachting een 6,78 inch-scherm met een gecentreerd cameragat aan de bovenkant. Het scherm krijgt volgens XDA-developers een ververssnelheid van 120 Hertz. Dit is opvallend, aangezien geen enkele andere smartphone in de Moto G-lijn van Motorola een dergelijk display heeft.

De hoeveelheid Hertz staat voor het aantal keren waarop het scherm per seconde wordt vernieuwd. Hoe vaker dit gebeurt, hoe vloeiender de getoonde beelden ogen. De meeste betaalbare smartphones hebben 60Hz schermen. De Moto G30 heeft al een 90Hz scherm, dat soepeler oogt. Naar verwachting doet de Moto G60 hier dus nog een schepje bovenop.

Check ook onze review van de Motorola Moto G30 of bekijk onderstaande videoreview. Daarin vertellen we je in een paar minuten al onze ervaringen met de budgetsmartphone van Motorola.

108 megapixel-camera voor Moto G60

De Moto G60 verschijnt volgens de bron in meerdere varianten. Een van deze varianten heeft een 108 megapixel-camera aan boord, met Samsung’s ISOCELL HM2-sensor. Deze sensor is vergelijkbaar met die in de Samsung Galaxy Note 20 Ultra.

Naast de 108 megapixel-hoofdcamera krijgt de Moto G60 een 16 megapixel-groothoeklens. Ook is er een twee megapixel-lens aanwezig, die waarschijnlijk dient voor macrofotografie, oftewel close-ups. Aan de voorkant is een 32 megapixel-selfiecamera aanwezig, te vinden in een klein gaatje in het scherm.

De andere varianten van de Moto G60 vervangen de 108 megapixel-lens voor een 64 megapixel-camera. De selfiecamera krijgt ook een lagere resolutie, met 16 megapixel. Volgens XDA werkt Motorola ook aan verschillende AI-functionaliteiten die voor een betere foto- en videokwaliteit moeten zorgen. Denk hierbij aan een functie die automatisch viezigheid op de lens detecteert.

‘De Moto G60 krijgt geen 5G-ondersteuning’

De Moto G60 wordt naar verwachting uitgerust met de Snapdragon 732G-chip van Qualcomm. De processor is snel genoeg voor alle dagelijkse bezigheden, zoals internetten en het spelen van een simpele game. Er is echter geen 5G-ondersteuning aanwezig. Als je dit wel belangrijk vindt, is het verstandig om te kijken naar een andere betaalbare smartphone, zoals de Samsung Galaxy A42 5G.

Wanneer we het toestel gaan zien is nog de vraag. Ook zijn er nog geen afbeeldingen van het toestel uitgelekt, dus het ontwerp blijft vooralsnog een raadsel. Wel is het bekend dat de fabrikant op donderdag 25 maart een event houdt. Daar wordt vermoedelijk de Motorola Moto G100 gepresenteerd, waarover eerder al allerlei informatie verscheen.

