Motorola brengt Moto G60s met supersnelle oplader uit in Nederland

Motorola brengt Moto G60s uit in Nederland met een adviesprijs van 249 euro. Voor dat geld krijg je een smartphone die heel snel oplaadt en een vloeiend 120Hz-scherm heeft.

Lees verder na de advertentie.

Motorola Moto G60s naar Nederland

Motorola kondigde de Moto G60s vorige week aan en laat nu weten dat het toestel ook in Nederland verschijnt. De nieuwe smartphone heeft een adviesprijs van 249 euro en komt in twee kleuren: Iced Mint en Ink Blue. Daarmee is de Moto G60s een stuk goedkoper dan de Moto G100 (499 euro), maar wel duurder dan bijvoorbeeld de Moto G30 (149 euro) en G20 (119 euro).

De Moto G60s valt vooral op door de snelle oplader van 50 Watt, iets wat we nog niet heel veel zien in deze prijsklasse. Volgens Motorola gaat de batterij na 12 minuten aan het stroom weer 12 uur mee. Hoe lang de telefoon er precies over doet om volledig op te laden, is echter niet duidelijk. De smartphone draait op een bijna kale versie van Android 11 met de MyUX-software van Motorola.

6,8 inch-scherm met 120Hz-ververssnelheid

5000 mAh laadt heel snel op (50 Watt)

MediaTek Helio G95-processor, 4GB aan werkgeheugen

128GB opslag, uitbreidbaar met micro-sd-kaartje

De behuizing is waterafstotend

Vier camera’s achterop: 64 + 8 + 2 + 2 megapixel

Draait uit de doos op Android 11

Vingerafdrukscanner op de achterkant

Vijf camera’s

Een andere opvallende feature van de Moto G60s is het scherm, dat met 6,8 inch erg groot is. De ververssnelheid is met 120Hz ook hoog, waardoor animaties en beelden veel vloeiender worden getoond. Hierdoor merk je dat de G60s sneller in gebruik aanvoelt. Verder heeft het scherm een resolutie van 2460 bij 1080 pixels en een gat bovenin voor de 16 megapixel-selfiecamera.

Over camera’s gesproken: op de achterkant zitten er vier. Het gaat om een hoofdcamera van 64 megapixel, die pixels samenvoegt om helderdere en scherpere foto’s te maken. Met de 8 megapixel-groothoeklens legt de Moto G60s wijdere kiekjes vast, bijvoorbeeld van landschappen of grote steden. Verder beschikt de telefoon over een 2 megapixel-macrocamera (voor beelden van heel dichtbij) en een 2 megapixel-dieptesensor.

Motorola Moto G60s release en prijs

Als gezegd heeft de Motorola Moto G60s een prijs van 249 euro en komt ‘ie in twee kleuren. Motorola laat weten dat de smartphone vanaf vandaag te koop is in Nederland.