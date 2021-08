Deze Motorola-smartphone heeft een 120Hz-scherm en laadt supersnel op

Motorola heeft een nieuwe smartphone aangekondigd: de Moto G60s. Het toestel valt vooral op door het grote 120Hz-scherm en de rappe oplader van 50 Watt.

Motorola Moto G60s officieel onthuld

De Motorola Moto G60s is gepresenteerd in Brazilië en een aangepaste versie van de Moto G60, die eerder dit jaar verscheen. Het nieuwe toestel moet het vooral hebben van de oplaadsnelheid, aangezien het wordt geleverd met een rappe 50 Watt-stekker. Ter vergelijking: de meeste Moto-smartphones laden op met maximaal 20 of 30 Watt. De Moto G60 is dus aanzienlijk sneller.

Motorola meldt niet hoe snel de Moto G60s vol zit, maar 12 minuten aan de oplader zou genoeg zijn om weer 12 uur vooruit te kunnen. De accu is 5000 mAh groot en gaat waarschijnlijk zonder problemen een hele dag mee. Daarnaast draait de Moto G60s op een bijna kale versie van Android 11 en beschikt hij over een koptelefoonaansluiting.

Ook het 120Hz-scherm valt op. Dit betekent dat het display van de Moto G60s 120 keer per seconde ververst en hierdoor hele vloeiende animaties en beelden laat zien. Hierdoor voelt de telefoon ook sneller aan, wat je vooral merkt als je door de interface bladert, over websites scrolt of een game speelt die 120Hz ondersteunt. Het scherm is verder 6,8 inch groot en heeft een hoge full-hd-resolutie.

Interne hardware is niet geweldig

Onder de motorkap verschilt de nieuwe Moto G60s wel behoorlijk van de Moto G60. De smartphone draait op een bescheiden MediaTek Helio G95-chip in plaats van de krachtigere Snapdragon 732G-processor van de G60. Wel is 6GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte aanwezig, wat genoeg is voor de meeste gebruikers.

Op de achterkant zitten vier camera’s, waaronder een 64 megapixel-hoofdcamera. Daarnaast zien we een 8 megapixel-groothoeklens, 2 megapixel-dieptesensor en 5 megapixel-macrocamera. Laatstgenoemde gebruik je voor kiekjes van heel dichtbij, bijvoorbeeld van een plant of insect. De selfiecamera zit in een gat in het scherm en heeft een resolutie van 16 megapixel.

Als gezegd is de Motorola Moto G60s in Brazilië aangekondigd, maar is het nog onduidelijk of de smartphone ook in andere landen – zoals Nederland en België – wordt uitgebracht. Zodra hier meer over bekend is, lees je het natuurlijk op Android Planet. De Moto G60s kost omgerekend iets meer dan 400 euro en is daarmee relatief duur. Andere Motorola-telefoons, zoals de Moto G30 en Moto G20, zijn honderden euro’s goedkoper.

