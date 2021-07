‘Motorola Moto G60s specificaties op straat, toestel komt naar Europa’

De Moto G60 is al gepresenteerd voor de Indiase markt. Volgens geruchten werkt de fabrikant nu ook aan de Motorola Moto G60s, die wel naar Europa komt. De eerste specificaties van dit toestel liggen op straat.

Gerucht: eerste Motorola Moto G60s specificaties bekend

De eerste informatie over de aankomende Motorola Moto G60s is verschenen via MySmartPrice. Het toestel, met interne naam ‘Lisbon’, krijgt 8GB RAM en 128GB interne opslag. Of dat laatste uit te breiden is, is nog de vraag. Volgens de site verschijnt het toestel sowieso in het blauw en kost ‘ie omgerekend tussen de 300 en 320 euro.

Variant van Moto G60?

Daarmee is het toestel een stuk duurder dan de eerder gepresenteerde Motorola Moto G60 die zo’n 200 euro kost. Wel gaan we uit van verschillende overeenkomsten met dat toestel.

Zo beschikt de G60 (afbeeldingen in dit artikel) over een groot scherm van 6,8 inch met een resolutie van 2460 bij 1080 pixels met een ververssnelheid van 120Hz. Dat zorgt ervoor dat het display 120 beelden per seconde toont, wat zorgt voor een extra soepele ervaring.

Er zijn op de achterkant drie camera’s aanwezig, waaronder eentje van 108 megapixel. De andere twee sensoren gebruik je voor foto’s in een wijdere hoek en close-ups. Het kan zo zijn dat de komende G60s betere camera’s aan boord heeft. Qua processor verwachten we wel een upgrade, waardoor 5G-ondersteuning ook mogelijk wordt.

De behuizing van de Motorola Moto G60 is van plastic en er is een koptelefoonaansluiting aanwezig. Hoe dat gaat zijn bij de duurdere G60s, is nog de vraag. De accu is 6000 mAh groot en Motorola levert de G60 met Android 11 en de MyUX-schil die daar overheen ligt. Of we die Android-versie ook gaan zien bij het nieuwe toestel ligt natuurlijk aan de release van Android 12. Deze versie wordt namelijk pas later dit jaar verwacht.

Komt wel naar Europa

Volgens de bron komt de Moto G60s wél naar Europa, in tegenstelling tot de G60. Dat laatstgenoemde toestel is vooralsnog alleen verkrijgbaar in India. Op onze markt zijn meerdere modellen in de Moto G-lijn te koop, waaronder de Motorola Moto G10, G20, Moto G30 en het G40-model.

Motorola werkt volgens geruchten ook aan de Moto Edge 20-serie, die eind juli al gepresenteerd zouden worden. Het bedrijf gaf eerder ook al aan te komen met smartphones met de Snapdragon 888 Plus-chip van fabrikant Qualcomm. Of dat geldt voor de Moto Edge 20-toestellen, is nog onbekend. Wel weten we dat de fabrikant dus weer komt met een echt high-end toestel, iets dat we niet zo vaak bij ze zien.

