‘Nieuwe, goedkope Motorola’s gelekt: flinke camera en accu’

Goed nieuws voor fans van Motorola, want er komen twee nieuwe toestellen uit de Moto G-serie aan. De Moto G67 lijkt op een prima middenmoter, de G77 heeft iets meer in huis. Dit moet je erover weten.

Nieuwe modellen uit de G-serie gelekt

We kennen onder andere al de Motorola Moto G15 (absolute instapper), Moto G54 (middensegment) en Moto G86 (hogere klasse) als onderdelen van de Moto G-serie van Motorola. Een recent lek verklapt dat daar twee nieuwe toestellen bij komen: de Moto G76 en Moto G77. Ook zijn er afbeeldingen online verschenen.

Beide telefoons zouden standaard op Android 16 moeten draaien. Verder ondersteunen ze dual-sim en contactloos betalen via nfc. Lees verder wat ze nog meer bieden.

Motorola Moto G67: middenklasser met prima accu

Dit toestel zou volgens het lek een 6,8 inch amoled-scherm hebben met een hoge resolutie. De ververssnelheid van 120Hz en maximale helderheid van 5000 nits zijn meer dan uitstekend. De processor van dienst is naar verluidt een MediaTek Dimensity 6300. De 4GB aan werkgeheugen houdt niet over. Het toestel heeft daarnaast 128GB aan uitbreidbare opslagruimte.

Door naar de camera’s in de Moto G67. Dat zijn een hoofdcamera van 50 megapixel, groothoeklens van 8 megapixel en een selfiecamera van 32 megapixel. De telefoon moet het doen met een batterij van 5200 mAh en ondersteunt laden tot 30 watt. Daar kunnen we weinig van zeggen. Voor de gebruiker die niet bijzonder veel eisen stelt aan zijn smartphone, kan de G67 interessant zijn.

Motorola Moto G77: betere camera en processor

De Moto G77 deelt de meeste specificaties met de G67. We hebben het dan over hetzelfde scherm en dezelfde selfiecamera en groothoeklens. Het grote verschil zit ‘m in de hoofdcamera van 108 megapixel. Daar kun je als smartphonefotograaf waarschijnlijk beter mee uit de voeten. Op papier in ieder geval.

Op hardwarevlak krijg je een verbeterde MediaTek-processor: de Dimensity 6400. Verder hoef je het niet met 4GB RAM te doen, maar is het geheugen in de Moto G77 dubbel zo groot voor betere prestaties. Wel is 128GB ook hier de standaard opslagruimte, maar dat breid je weer simpel uit met een geheugenkaartje van maximaal 2 terabyte. De accucapaciteit en laadsnelheid van de G77 zijn hetzelfde als bij de G67.

Momenteel weten we nog niet of en wanneer deze Motorola’s hun weg naar Nederland zullen vinden. Ook over de prijs tasten we nog in het donker. Volg ons voor meer details zodra die bekend zijn.

