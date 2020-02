Heb je een Motorola Moto G7 Plus? Dan hebben we goed nieuws voor je, want de Android 10-update is nu beschikbaar in Nederland! Lees hier wat er allemaal wordt verbeterd met de nieuwste Android-versie.

Motorola Moto G7 Plus Android 10-update nu beschikbaar

Nederlandse gebruikers van de Motorola Moto G7 Plus hebben er even op moeten wachten, maar eindelijk kunnen ze aan de slag met de nieuwste Android-versie. Lenovo rolt de Android 10-update op dit moment uit, wat betekent dat je de software snel kunt downloaden en installeren. Het kan zijn dat je de update niet direct ziet verschijnen; Motorola maakt updates geleidelijk voor iedereen beschikbaar.

Android 10 introduceert verschillende grote verbeteringen. Denk bijvoorbeeld aan een systeembrede donkere modus. Ook nieuw zijn de privacy- en locatie-opties, waarmee je bijvoorbeeld instelt dat apps alleen je locatie mogen opvragen als je ze ook daadwerkelijk gebruikt. Verder voegt Android 10 een nieuwe navigatiebediening en verbeterd (en sneller) deelmenu.

Over de Moto G7 Plus

De Moto G7 Plus werd begin vorig jaar uitgebracht met Android 9.0 (Pie) en was één van de beste budgetsmartphones van 2019. Het toestel beschikt over vlotte hardware, een groot scherm met dunne randen en prima camera.

Ook viel de telefoon op door de oplaadsnelheid van de accu: in minder dan een uur is het toestel volledig opgeladen. Het toestel heeft een adviesprijs van 299 euro, maar haal je tegenwoordig voor veel minder in huis.

Inmiddels is de smartphone opgevolgd door de Moto G8 Plus. Deze smartphone beschikt over een Snapdragon 665-chip, 4GB RAM, 64GB opslag en drie camera’s achterop. Hierbij gaat het om een primaire camera van 48 megapixel, 16 megapixel-actiecamera voor video’s en 5 megapixel-dieptesensor voor portretfoto’s. In onze Motorola Moto G8 Plus review (en de videoreview hieronder) vertellen we je alles over de telefoon. Onlangs werd ook de Moto G8 Power aangekondigd, een smartphone met vlotte specs en een enorme 5000 mAh-accu.

Wil je weten of jouw smartphone een Android 10-update krijgt? Check het Android 10 update-overzicht voor alle informatie!

