Motorola Moto G7 Power krijgt Android 10-update in Nederland

Gebruikers hebben er lang op moeten wachten, maar eindelijk is de Android 10-update voor de Motorola Moto G7 Power beschikbaar. De software-upgrade is nu te downloaden in Nederland.

Motorola Moto G7 Power Android 10-update

Diverse lezers laten aan Android Planet weten dat de Android 10-update voor de Motorola Moto G7 Power beschikbaar is in Nederland. De update heeft lang op zich laten wachten, want Android 10 werd vorig jaar in september door Google uitgebracht. Motorola heeft doorgaans veel tijd nodig om grote software-updates beschikbaar te maken voor zijn toestellen, waardoor de Moto G7 Power nu pas wordt bijgewerkt.

Met Android 10 krijg je de beschikking over allerlei nieuwe features. Zo kun je aan de slag met de systeembrede donkere modus, die fijner is voor je ogen in de avonduren. Ook introduceert de update nieuwe privacy-opties, waarmee je bijvoorbeeld instelt dat apps alleen je locatie mogen opvragen als je ze ook daadwerkelijk gebruikt. Android 10 heeft ook een nieuwe gebarenbediening en sneller deelmenu.

Android 10 is de eerste (en laatste) grote Android-upgrade voor de Motorola Moto G7 Power. Motorola geeft toestellen in de Moto G-reeks één versie-upgrade, wat betekent dat de smartphone niet hoeft te rekenen op Android 11. Wel brengt Motorola voorlopig beveiligingsupdates uit voor de telefoon, wat ieder kwartaal gebeurt.

Meer over de Motorola Moto G7 Power

De Motorola Moto G7 Power werd begin vorig jaar uitgebracht en was één van de beste budgetsmartphones van 2019. Het toestel heeft een enorme 5000 mAh-accu, die het makkelijk twee dagen op één lading volhoudt. Ook beschikt de smartphone over een vlotte Snapdragon 632-chip, snelle vingerafdrukscanner en schone versie van Android.

Dit jaar verscheen een opvolger van het budgettoestel: de Moto G8 Power. Dit toestel heeft dezelfde 5000 mAh-accu, maar een beter scherm, nieuw design en vier camera’s op de achterkant. In de Motorola Moto G8 Power review lees je alles over deze telefoon. Check ook de videoreview hieronder.

Bedankt voor de tip, Frans en Sven!